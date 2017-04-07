ВВС США хотят прибегнуть к услугам SpaceX для экономии на запуске спутников

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВВС США готовы в целях экономии прибегнуть к услугам частной компании SpaceX для запуска военных спутников при помощи ракет-носителей Falcon 9 с многоразовыми первыми ступенями, заявил глава космического командование ВВС США генерал-лейтенант Джон Реймонд на международном космическом форуме в американском городе Колорадо-Спрингс.

"Не имею ничего против, если нам нужно будет летать на многоразовых разгонных блоках. Они (SpaceX — ред.) доказали, что могут это делать. Это позволит нам снизить расходы", — цитирует Реймонда агентство Рейтер.

Ранее компания осуществила успешный запуск ракеты Falcon 9, первая ступень которой уже совершала полет в 2016 году. После отделения первая ступень совершила успешную посадку на Землю. Владелец компании Илон Маск назвал успех доказательством того, что многоразовое использование ракеты-носителя возможно и сравнил это с революцией в космических полетах.

SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также совершает коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени.

В компании уверены, что многоразовость сделает космические полеты более дешевыми, хотя точной оценки этому нет. Ранее владелец Маск заявлял, что повторное использование первой ступени позволит сэкономить около 30% стоимости запуска.

Однако в октябре прошлого года президент компании SpaceX Гвин Шотуэлл призналась, что экономия была переоценена и в реальности "скидка" за повторное использование первой ступени на начальном этапе составит около 10%. По ее словам, такая "скидка" является логичным снижением стоимости за счет экономии, возможной при повторном использовании первой ступени. Президент компании не исключила, что в будущем стоимость повторно используемых ракет-носителей может подешеветь.