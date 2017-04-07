Россия открыла станцию ГЛОНАСС в Никарагуа

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Власти Никарагуа и представители России в четверг открыли в центральноамериканской стране первую в регионе наземную станцию сбора измерений ГЛОНАСС.

По сообщению портала Terra, в открытии принял участие генеральный директор госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров и министр государственного никарагуанского института телекоммуникаций и почты Telcor Орландо Кастильо.

Ранее вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо заявила, что станция ГЛОНАСС позволит улучшить предупреждение стихийных бедствий, планировать урожай, поддерживать весь сельскохозяйственный сектор, даст возможность получать дополнительную информацию о возможных землетрясениях.

Межправительственное соглашение с Никарагуа о сотрудничестве в космической сфере было ратифицировано Госдумой и Советом Федерации России в начале июля 2014 года. Оно, в частности, предполагает установку в Никарагуа станции системы дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС.