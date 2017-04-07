Россия открывает в Никарагуа станцию ГЛОНАСС

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Наземную станцию сбора измерений ГЛОНАСС открывает в четверг Россия в Никарагуа, сообщила вице-президент центральноамериканской страны Росарио Мурильо.

"У нас сейчас находится важная делегация из России, директор "Роскосмоса" товарищ Игорь Комаров, его сопровождают помощники и технические специалисты, которые приехали, чтобы открыть вместе с министром (регулятора) Telcor товарищем Орландо Кастильо наземную станцию спутникового мониторинга системы ГЛОНАСС", — приводит портал El 19 заявление Мурильо.

По словам вице-президента страны, станция позволит улучшить предупреждение стихийных бедствий, планировать урожай, поддерживать весь сельскохозяйственный сектор, даст возможность получать дополнительную информацию о возможных землетрясениях.

Межправсоглашение с Никарагуа о сотрудничестве в космической сфере было ратифицировано Госдумой и Советом Федерации России в начале июля 2014 года. Оно, в частности, предполагает установку в Никарагуа станции системы дифференциальной коррекции и мониторинга системы ГЛОНАСС.