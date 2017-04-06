Первые испытания для экспедиции ExoMars-2020 начнутся не ранее 2018 года

КОЛОРАДО-СПРИНГС, 6 апр — РИА Новости. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Иоганн-Дитрих Вернер заявил, что первые испытания в рамках подготовки второй экспедиции ExoMars, намеченной на 2020 год, начнутся не ранее 2018 года.

"У нас хороший настрой, испытания пройдут в течение следующего года", — заявил Вернер на полях Космического симпозиума в США, добавив, что они начнутся в 2018 или в 2019 году.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества ЕС и России проект по поиску жизни на Марсе. Запуск проекта начался со старта ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" 14 марта 2016 года с Байконура, когда связка аппаратов TGO-"Скиапарелли" была выведена на траекторию перелета к Марсу.

Основная задача орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) — поиск доказательств наличия метана в атмосфере планеты, которые могли бы подтвердить присутствие жизни или активности в настоящем или прошлом Марса. Цель посадочного модуля "Скиапарелли" — проверить ключевые технологии для второй экспедиции ExoMars, намеченной на 2020 год.

После разделения аппаратов 16 октября 2016 года TGO был успешно выведен на эллиптическую орбиту, в то время как спускаемый модуль "Скиапарелли" не смог штатно достигнуть поверхности Марса. Связь с ним была потеряна примерно за 50 секунд до расчетного времени посадки.

По предположению представителей ЕКА, аппарат раньше, чем планировалось, раскрыл тормозные парашюты, а его тормозные двигатели проработали гораздо меньше расчетного времени. Позже ЕКА подтвердило, что аппарат разбился при посадке.