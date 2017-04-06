Астрономы впервые узнали состав атмосферы "кузины Земли"

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Планетологи впервые смогли определить химический состав атмосферы планеты GJ 1132b, сопоставимой с Землей по размерам, и обнаружили в ней облака из водяного пара и метана, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

За последние годы астрономы открыли несколько планет, претендующих на звание потенциальных "двойников" Земли. Они обладают "земными" размерами и плотностью и находятся внутри "зоны жизни" — на орбите, где вода может существовать на их поверхности в жидком виде. Некоторые из них, такие как Проксима Центавра b или три планеты у звезды TRAPPIST-1, находятся совсем близко к Солнечной системе, и некоторые ученые уже рассматривает возможность отправки зондов к ним.

Химический состав их атмосферы остается загадкой для ученых из-за небольших размеров этих планет, мешающих изучению их спектра, хранящего в себе информацию по составу воздуха. Только одна относительно крупная "суперземля", планета-алмаз 55 Cnc b в созвездии Рака, была изучена подобным образом в прошлом году, и ее атмосфера оказалась непригодной для жизни, так как она состоит из водорода, гелия и ядовитой синильной кислоты.

Джон Саутворт (John Southworth) из Кильского университета (Германия) и его коллеги совершили большой шаг вперед в поисках настоящего двойника Земли, изучив химический состав атмосферы недавно открытого аналога Венеры — планеты GJ 1132b в созвездии Паруса.

Эта планета вращается вокруг красного карлика GJ 1132, удаленного от нас всего на 39 световых лет, и обладает почти земными (или венерианскими) размерами. Ее поперечник лишь на 10% больше земного, а масса примерно в 1,5 раза выше, чем у нашей планеты. Благодаря небольшому расстоянию между звездой и планетой, на поверхности последней царят достаточно высокие температуры, равные примерно 100-300 градусам Цельсия.

Как отмечали еще ее первооткрыватели, GJ 1132b расположена достаточно близко к Земле и ее звезда достаточно спокойна для того, чтобы астрономы могли "напрямую" изучать ее атмосферу. Этим и воспользовались Саутворт и его коллеги, изучившие ее воздушные массы при помощи наземного 2,2 метрового телескопа в обсерватории Ла-Силла в Чили.

Анализ спектра планеты и звезды показал, что GJ 1132b обладает достаточно плотной и непрозрачной атмосферой, состоящей, предположительно, в основном из водных паров и метана. Как считают ученые, этот двойник Венеры может на самом деле представлять собой планету-океан, почти полностью состоящую из воды, подобно Европе или Энцеладу. Это хорошо объясняло бы то, почему ее воздух почти полностью состоит из водяных паров, а плотность ее недр гораздо ниже, чем у Земли.

Кроме раскрытия состава атмосферы, Саутворт и его коллеги так же уточнили диаметр, массу и температуру GJ 1132b. Она оказалась чуть больше и горячее, чем думали ее первооткрыватели – данная планета тяжелее Земли в 1,63 раза и больше ее в 1,35 раза, а температура ее поверхности приближается к 326 градусам Цельсия.

Жизнь в таких условиях вряд ли существует, однако возможность ее наличия в более холодных слоях океана GJ 1132b пока нельзя исключать. Команда Саутворта планирует продолжать наблюдения за атмосферой этой "кузины" Земли при помощи "Хаббла" и ряда других мощных телескопов. Как надеются ученые, более продолжительные измерения помогут найти другие вещества в ее воздухе и понять, насколько она отличается от Земли или похожа на нашу планету.

В любом случае, как подчеркивает Саутворт, открытие подобной атмосферы является положительной новостью для поиска двойника Земли. Звезды, похожие на GJ 1132, являются самыми многочисленными светилами во Вселенной, и присутствие планеты с густой и стабильной атмосферой указывает на то, что подобные "кузины" Земли не являются редкостью.