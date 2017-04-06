Австралийские телезрители помогли обнаружить планетную систему

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Австралийские телезрители помогли обнаружить ранее неизвестную планетную систему с четырьмя планетами и еще 90 неизвестных планет, пишет газета Daily Telegraph. © REUTERS/ The SXS Project Ученые: LIGO показал, что все черные дыры сливаются по одному сценарию

Об открытии было объявлено в ходе финального эпизода передачи Stargazing Live ("Наблюдая за звездами") на телеканале ABC. Ранее ведущие передачи обратились к зрителям с просьбой тщательно проверить новые данные NASA. Откликнулись тысячи людей.

Самым значительным открытием стала планетная система в созвездии Водолея на расстоянии 600 световых лет от Земли. В системе четыре планеты, по размеру значительно превышающие Землю. "До этого утра мы не знали, что эту звезду окружают четыре планеты", — приводит издание слова профессора Оксфордского университета Криса Линтотта. Он сообщил, что планеты находятся очень близко друг к другу, а звезда по размеру уступает Солнцу.

Один из ведущих программы профессор Брайан Кокс сообщил, что по результатам новых открытий будет опубликована научная статья.