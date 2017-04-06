Британский ученый выяснил, насколько калорийна диета каннибалов

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Британский палеонтолог Джеймс Коул рассчитал число калорий в типичной диете каннибала и пришел к выводу, что ни современные каннибалы, ни древние люди не могли поедать себе подобных исключительно ради гастрономических целей, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

За последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что первые жители Европы могли питаться мясом врагов или соплеменников. Кпримеру, в прошлом году палеонтологи обнаружили, что неандертальцы из пещер Марильяк зачем-то раскалывали кости недавно усопших сородичей, и отделяли их конечности от туловища.

Тем не менее, этот вопрос остается предметом дискуссий, так как многие ученые считают, что подобные повреждения могли быть частью ритуалов погребения. Недавно известный палеогенетик и палеонтолог Йоханнес Краузе (Johannes Krause) нашел первые однозначные свидетельства каннибализма у неандертальцев, обнаружив целую гору костей древних людей со следами "кулинарной обработки" в одной из пещер на севере Испании.

Джеймс Коул (James Cole), палеонтолог из университета Брайтона (Великобритания), задумался о том, зачем неандертальцы и, предположительно, кроманьонцы могли есть себе подобных – исключительно из-за гастрономических качеств такой пищи или по каким-то иным причинам.

Сегодня многие племена каннибалов на острове Новая Гвинея и в других уголках мира поедают мясо, мозг и другие ткани людей исключительно в ритуальных целях, а не из-за недостатка еды, и не исключено, что аналогичные практики существовали среди неандертальцев и кроманьонцев.

Взяв пробы различных тканей у четырех добровольцев, британский ученый подсчитал количество белков, жиров и углеводов в этих образцах и составил своеобразную "карту пищевой ценности" для разных частей тела человека. Используя ее, он подсчитал типичную пищевую ценность человека и сравнил ее с аналогичными значениями для животных, чьи останки находили в пещерах каннибалов.

Как показали расчеты, человек оказался гораздо менее калорийным, чем его возможные "конкуренты" на роль главного блюда на столе неандертальца. В среднем, взрослый мужчина "содержит" в себе около 32 тысяч килокалорий, что является нормальным значением для животных "средних" размеров, таких как бобры, косули или барсуки.

С другой стороны, кабаны и крупные рогатые копытные животные способны дать охотнику в 10-20 раз больше питательных веществ – от 200 тысяч килокалорий для диких лошадей и 980 тысяч килокалорий для первобытных быков. Мясо мамонтов содержало в себе в 100 раз больше килокалорий, чем мышцы человека или неандертальца. Даже если учитывать жир, костный мозг и другие съедобные части тела, племя из 25 неандертальцев могло прожить на мясе и жире одного человека всего полдня, тогда как один мамонт, бык или шерстистый носорог могли кормить племя на протяжении как минимум 10 дней или даже целого месяца.

Все это, как считает Коул, делает крайне сомнительным то, что неандертальцы могли быть каннибалами исключительно по гастрономическим причинам – это было и опаснее, и менее выгодно с энергетической точки зрения, чем охота на мегафауну Европы времен ледникового периода.

Почему же тогда неандертальцы все же часто были каннибалами? Как считает Коул, они могли делать это в ритуальных или социальных целях, при борьбе за место на пирамиде власти, или же они просто не делали различия между источниками мяса, питаясь человечиной тогда, когда умирали их соплеменники или они наталкивались на тела погибших сородичей.