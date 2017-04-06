Японские средневековые хроники раскрыли древние мега-вспышки на Солнце

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Упоминания необычно ярких "северных сияний" в средневековых японских и китайских хрониках раскрыли серию мощнейших вспышек на Солнце в 11-12 веках, следы которых "отпечатались" в годичных кольцах деревьев, говорится в статье, опубликованной в журнале Space Weather.

"Мы нашли в этих хрониках десять случаев, когда небо над Китаем или Японией несколько ночей освещали всполохи северного сияния. В кольцах деревьев, сформировавшихся в те года, когда произошли эти вспышки, доля "тяжелого" углерода-14 понижена, что указывает на высокий уровень солнечной активности", — рассказывает историк Хисаси Хаякава (Hisashi Hayakawa) из университета Киото (Япония).

На Солнце периодически происходят вспышки — взрывообразные эпизоды выделения энергии в виде видимого света, тепла и рентгеновского излучения. Мощные вспышки "пробивают" магнитный щит Земли, и в результате этого они нарушают работу систем радиосвязи, спутников и угрожают здоровью космонавтов, работающих на МКС или на орбите. К примеру, вспышка на Солнце в марте 1989 года лишила Канаду большой части ее электросетей, нанеся ущерб на 13,2 миллиона долларов США.

Считается, что наиболее мощная вспышка произошла в 1859 году во время так называемого "события Каррингтона". Во время этой мощнейшей вспышки выделилось приблизительно 10 йоттоджоулей (10 в 25 степени) энергии, что в 20 раз больше энергии, выделившейся во время падения метеорита, уничтожившего динозавров и морских рептилий. По недавним прогнозам НАСА, вероятность повторения такого события сегодня составляет около 12%.

По этой причине, как рассказывает Хаякава, историки, астрономы и физики сегодня активно пытаются найти следы других мега-вспышек в ископаемой и письменной истории Земли, которые помогли бы нам определить, как часто происходят подобные события, и какие последствия стоит ожидать от них.

Японские физики и историки нашли сразу несколько мощных вспышек подобного типа, изучая две средневековых хроники – японскую Мейгецуки и китайскую Сун-ши. Первая представляет собой дневник придворного поэта Фудзивары Тейка, жившего в 12-13 веках, а вторая – историю династии Сун, правившей Китаем в 10-13 веках.

Изучая эти хроники, Хаякава и его коллеги натолкнулись на упоминание необычного "красного пара", сложных фигур и сияния в небесах, что Тейка и его китайские современники видели 21-23 февраля 1204 года. Это сияние, если верить Сун-ши, предварялось появлением особенно крупного пятна на Солнце. Схожее "полярное сияние" в средних широтах, как отмечают ученые, видели очевидцы события Каррингтона.

Эти описания заинтересовали ученых, и они полностью проанализировали тексты этих хроник и нашли в них две сотни аналогичных случаев, около десятииз которых подозрительным образом повторялись через 27 дней (один оборот Солнца вокруг своей оси). Все эти вспышки произошли во время предполагаемого максимума солнечной активности в 11-12 веках, что заставило физиков, присоединившихся к команде Хаякавы, искать их следы в реальном мире.

В прошлом, японские ученые уже находили следы сверхновых и гамма-всплесков в годичных кольцах древнейших кедров, которые росли на территории "империи восходящего Солнца" в 8-12 веках нашей эры. Руководствуясь аналогичными соображениями, исследователи сравнили содержимое тех колец, которые возникли во времена этих вспышек, с соседними слоями древесины, и обнаружили, что активность Солнца в те года действительно была крайне высокой.

Многие из этих вспышек, как рассказывают ученые, были порождены одними и теми же пятнами на Солнце, так как они повторялись с той же частотой, с которой Солнце совершает один оборот вокруг своей оси. Другие вспышки, продолжавшиеся по 5 дней или больше, были порождены, по всей видимости, несколькими почти одновременными корональными выбросами на Солнце.

Как отмечают Хаякава и его коллеги, им не удалось найти каких-то трендов в частоте появления крупных пятен и мощных вспышек, кроме их связи с солнечным максимумом, что в целом указывает на случайный характер их появления. Дальнейшее изучение этих вспышек, как надеются ученые, поможет нам понять, как часто такие события происходили в ранней истории человечества и можем ли мы ожидать их возвращения в тот момент, когда Солнце еще раз выйдет на пик активности.