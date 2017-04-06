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РИА Наука
РИА Наука

В России создают первое промышленное оборудование для квантовой связи

13:3106.04.2017
05710
Научный сотрудник. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские ученые создают первое промышленное оборудование для квантовой связи, которую невозможно прослушать или перехватить, заявил РИА Новости заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.

Квантовый процессор. Архивное фото
© Fotolia/ Tomasz Zajda
Россия включилась в гонку по созданию квантового "компьютера будущего"

"Технологии квантовых коммуникаций достигли той стадии зрелости, когда стало возможным создавать первые промышленные образцы коммерческих продуктов, интересующих конечных пользователей. Выход на гражданский рынок позволит существенно ускорить развитие всех областей квантовой обработки информации", – сказал Гарбук.

Как сообщалось ранее, лаборатория квантовых оптических технологий создана ФПИ в 2014 году на базе физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. При этом в настоящее время физфак МГУ и ОАО "ИнфоТеКС" разработают высокопроизводительный шифратор с квантовым каналом распределения криптографических ключей для быстрой и абсолютно безопасной передачи информации по оптоволоконным линиям связи.

"Речь идет о том, что в России будет впервые создано промышленное оборудование для работы с технологиями квантового шифрования информации, причем эта технология будет масштабируемой и доступной для использования в центрах обработки данных, при банковских переводах и в других сферах, для которых критична максимальная защищенность информации" — отметил руководитель лаборатории квантовых оптических технологий МГУ Сергей Кулик.

В фонде также уточнили, что разрабатываемое оборудование обеспечит абсолютно безопасную передачу информации по оптоволоконным линиям связи. Высокопроизводительный шифратор позволит в автоматическом режиме шифровать информацию с очень высокой скоростью (10 Гбит в секунду), при этом квантовый канал распределения криптографических ключей будет обновлять их раз в несколько секунд.

"Возможность частого автоматического обновления ключей является основным конкурентным преимуществом – в настоящий момент основные криптографические ключи высокопроизводительных шифраторов меняют раз в несколько месяцев", — отметили в фонде. Однако столь редкая смена ключей может приводить к тому, что у злоумышленника появляется возможность накопить достаточное количество данных, зашифрованных одним и тем же ключом, чтобы раскрыть его и перехватить канал связи.

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