Ученые назвали одну из основных причин появления депрессии у женщин

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Домашнее насилие часто может становиться причиной возникновения депрессии у женщин, рассказал главный научный сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе ФГБУ "ФМИЦПН им. В.П. Сербского" Минздрава РФ Маргарита Качаева.

"Это проблема домашнего насилия, когда женщина становится жертвой плохого поведения мужа, избиений, издевательств", — сказала Качаева на пресс-конференции.

Она отметила, что отдельной проблемой в РФ является тот факт, что женщины часто могут скрывать факт домашнего насилия, хотя в последнее время ситуация меняется к лучшему.

"У женщин часто депрессии протекают под маской соматических расстройств. Женщина и сама не понимает, что у нее депрессия, и окружающие этого не замечают… Такие скрытые депрессии очень опасны, они часто являются причиной суицидальных действий", — добавила Качаева.

Как отметил руководитель отдела экологических и социальных проблем психического здоровья ФГБУ "ФМИЦПН им. В.П. Сербского" Минздрава РФ Борис Положий, специалисты считают, что закон о декриминализации домашнего насилия ни к чему хорошему не приведет.