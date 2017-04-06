Ученые назвали одну из основных причин появления депрессии у женщин

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Домашнее насилие часто может становиться причиной возникновения депрессии у женщин, рассказал главный научный сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе ФГБУ "ФМИЦПН им. В.П. Сербского" Минздрава РФ Маргарита Качаева.
Она отметила, что отдельной проблемой в РФ является тот факт, что женщины часто могут скрывать факт домашнего насилия, хотя в последнее время ситуация меняется к лучшему.
"У женщин часто депрессии протекают под маской соматических расстройств. Женщина и сама не понимает, что у нее депрессия, и окружающие этого не замечают… Такие скрытые депрессии очень опасны, они часто являются причиной суицидальных действий", — добавила Качаева.