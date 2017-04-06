США
6.046 апреля12:32МСК
USD55.89-0.66
EUR59.69-0.55
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Медики успешно применили стволовые клетки для лечения сердца

11:5306.04.2017
(обновлено: 12:23 06.04.2017)
05530
Ученый работает в лаборатории
© Fotolia/ Alexander Raths

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости.  Ученые успешно применили "заплатки" из мускульных стволовых клеток для лечения людей, страдающих от сердечной недостаточности, говорится в статье, опубликованной в журнале JAHA.

За последние два десятилетия биологи научились превращать стволовые клетки в ткани костей, мускулов, кожи и нервной системы. Такие ткани могут стать "запчастями" на случай повреждения организма или лекарством при дегенеративных заболеваниях. К примеру, в апреле 2012 года исследователи смогли превратить стволовые клетки в волосяные луковицы и успешно пересадили их на затылок "лысых" мышей.

В прошлом и позапрошлом году японские ученые собрали из стволовых клеток полноценные копии различных органов, таких как почки или печень, а также вырастили ногу крысы и "подключили" ее к телу грызуна. Все эти опыты пока проводят на животных, однако в ближайшие годы аналогичные эксперименты начнутся на человеческих клетках. 

Тестирование оборудования для слабослышащих
© Fotolia/ Kzenon
Медики создали искусственный аналог барабанной перепонки

Сигеру Миягава (Shigeru Miyagawa) из университета Осаки (Япония) и его коллеги провели первый подобный эксперимент в клинических условиях с участием двух дюжин добровольцев, страдавших от двух разных форм сердечной недостаточности – ишемии и растягивания стенок сердца.

Эти болезни сегодня лечат при помощи бета-блокаторов и терапий. И то и другое помогает лишь небольшому числу пациентов, из-за чего врачам чаще всего приходится прибегать к пересадке сердца. Однако доноров всегда не хватает, из-за чего есть ненулевая вероятность того, что люди, страдающие от этих проблем с сердцем, не доживут до трансплантации.

Миягава и его коллеги разработали и проверили на практике альтернативу. Экспериментируя на животных, они обнаружили, что имплантация "листов" из стволовых клеток мускулов приводит к частичному или даже полному заживлению поврежденных участков в сердечной мышце. Эти клетки, как выяснили ученые несколько лет назад, выделяют целый набор особых сигнальных веществ, которые заставляют мускулы сердца починить себя. Даже если они не приживутся и погибнут, все равно окажут благотворный эффект на сердце пациента.

Ученый работает с микроскопом, архивное фото
© Fotolia/ Hoda Bogdan
Медики: стволовые клетки помогли подавить диабет второго типа у мышей

Как продемонстрировали первые клинические испытания этой методики, которые команда Миягавы проводила последние семь лет, подход действительно работает – состояние всех пациентов заметно улучшилось через год после имплантации стволовых клеток, они начали выдерживать более высокие физические нагрузки, чем способны были до операции.

Миягава и его коллеги подчеркивают, что во всех операциях использовались не эмбриональные, а "взрослые" стволовые клетки пациентов, которые содержатся в небольшом количестве в мускулах и других тканях. Ученые просто извлекли их, размножили и использовали листы из них для починки сердца.

Ухо, напечатанное на 3D-биопринтере
© Фото: Wake Forest Institute for Regenerative Medicine
Ученые создали 3D-принтер для печати человеческих костей и мышц

Отсутствие побочных эффектов и высокая успешность операции, как считают авторы статьи, открывают дорогу для более масштабных клинических испытаний и внедрения этой методики борьбы с сердечной недостаточностью в клиническую практику в случае их успеха.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена