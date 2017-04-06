Рогозин поручил разобраться с вопросом господдержки в роботохирургии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что дал поручение разобраться с проблемами государственной поддержки в роботохирургии.

Ранее сообщалось, что в России появился прототип новейшего ассистирующего роботохирургического комплекса. С его помощью можно не только проводить высокоточные операции даже на расстоянии, но и полностью заменить невероятно дорогой американский аналог – в стране и мире. Проблема в том, что разработку могут перекупить быстрее, чем она получит поддержку государства.

"Дал поручение срочно разобраться в этом вопросе. Лучшие разработки должны оставаться в России и работать в интересах ее граждан", — написал Рогозин на своей странице в Facebook, комментируя сообщение о проблемах с государственной поддержкой в роботохирургии.