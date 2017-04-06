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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы создали телескоп размером с Землю для изучения черных дыр

10:5606.04.2017
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ALMA на фоне звездного неба
© Фото: ESO/ S. Otarola

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Участники проекта Event Horizon Telescope готовятся получить первые "фотографии" сверхмассивной черной дыры в центре Галактики при помощи крупнейшего наземного радиотелескопа-интерферометра, площадь чей "виртуальной" тарелки превышает размеры Земли, сообщает Национальный научный фонд США.

"Эта неделя открывает новую эру в астрономии. Телескоп EHT получит первую "фотографию" сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики. Радиотелескопы мира под началом обсерватории ALMA в Чили будут работать вместе для того, чтобы проверить самые фундаментальные законы физики", — заявил Франц Кордова (France Cordova), руководитель Национального научного фонда США (NSF).

Как рассказали ученые, на этой неделе они начинают наблюдения за "горизонтом событий" у черной дыры в центре нашей галактики при помощи интерферометра Event Horizons Telescope, в рамках которого были объединены мощности самых чувствительных радио-обсерваторий мира в Испании, Калифорнии, Аризоне, на Гавайских островах и даже на южном полюсе Земли.

Главная цель этого проекта, как можно понять из его названия, заключается в том, чтобы "подобраться" к горизонту событий черной дыры Sgr A*, расположенной в центре Млечного Пути, и всесторонне изучить ее свойства. Объединение мощностей телескопов позволяет ученым достичь разрешения, превышающего чувствительность "Хаббла " в тысячу раз.

Так художник представил себе магнитные поля, окружающие черную дыру в центре Млечного пути
© Фото: M. Weiss/CfA
Ученые впервые измерили магнитное поле черной дыры в центре Галактики

О первых успехах этого проекта и первых наблюдениях ученые рассказали еще в апреле прошлого года. По их словам, EHT удалось вплотную подобраться к горизонту событий "нашей" черной дыры и достичь рекордного разрешения, в 10 раз превышающего точность предыдущих наблюдений. Чуть позже, в декабре 2016 года, им удалось измерить силу магнитных полей в окрестностях Sgr A*.

Наблюдения за горизонтом событий Sgr A*, как рассказывает Джефф Крю (Geoff Crew), астроном из Массачусетского технологического института в Кембридже (США), стали возможны благодаря тому, что на этой неделе к проекту EHT присоединился крупнейший миллиметровый радиотелескоп мира – обсерватория ALMA на высокогорном плато Чахнантор в Чили.

Этот процесс, по словам Крю, не был тривиальным, так как ALMA сама по себе представляет интерферометр, объединяющий мощности 61 относительно небольшой антенны. Программистам и астрономам MIT пришлось разработать специальный набор программ и подключить к ALMA сверхточные атомные часы для того, чтобы заставить все эти антенны работать синхронно друг с другом и с другими телескопами-участниками проекта.

Сверхмассивная черная дыра в представлении художника, вырабатывающая сверхсильные ветра
© Фото: ESA/ATG medialab
Ученые дотянулись до горизонта событий черной дыры в центре Галактики

Эти усилия были оправданы – после подключения ALMA к сети чувствительность и разрешающая способность EHT повысилась на порядок, и теперь астрофизики могут реально увидеть горизонт событий черной дыры. Сразу две научные группы, как пояснили в MIT, приступят к таким наблюдениям в апреле.

Помимо горизонта событий Sgr A*, ученые попытаются получить снимки окрестностей черной дыры в ядре соседней галактики M87, которая "смотрит" на нас под удобным углом для наблюдения за ее центральной частью.

О результатах наблюдений астрономы узнают не сразу, так как все данные, записанные телескопами-участниками EHT, придется "вручную" отправить в MIT для объединения и анализа. Жесткие диски с записанной информацией, как объясняют участники проекта, будет проще привезти в США на борту самолета, чем передать эту информацию через глобальную сеть, так как передача нескольких петабайт данных через интернет займет слишком много времени.

Сверхмассивная черная дыра в галактике М87 в созвездии Девы
© Фото: АКЦ ФИАН
"Радиоастрон" впервые в истории попытается разглядеть тень черной дыры

Когда этот процесс будет завершен, астрономы надеются, что полученные снимки и данные будут достаточно четкими для того, чтобы проверить все основные выкладки теории относительности, описывающей поведение черных дыр, и, возможно, понять, почему она не согласуется с квантовой физикой.

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РИА Наука
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