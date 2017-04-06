МЧС провела сеанс связи с МКС и обсудила съемки поверхности Земли

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Виктор Яцуценко провел сеанс связи с космонавтами Международной космической станцией (МКС) и обсудил вопросы продолжения сотрудничества.

Во время сеанса связи Яцуценко и бортинженер экипажа МКС Сергей Рыжиков обсудили ход выполнения экипажем космического эксперимента "Сценарий". "В рамках заключенного соглашения о взаимодействии МЧС России и Роскосмоса НЦУКС активно участвует в проведении эксперимента "Сценарий", в ходе которого съемка земной поверхности, по заданию НЦУКС, осуществляется космонавтами непосредственно с МКС", — сказал Яцуценко.

По его словам, поступающие в НЦУКС с МКС снимки успешно используются для мониторинга лесопожарной обстановки, движения ледостава на крупных реках, а также вулканической активности. "Данные с борта МКС позволяют органам и силам управления МЧС на всех уровнях получать информацию об оперативной обстановке. Мы ежедневно благодаря вашим снимкам уточняем масштабы и динамику развития ЧС — это позволяет нам принимать меры, направленные на недопущение человеческих жертв и материального ущерба", — сказал в ходе сеанса связи Яцуценко.

От имени спасателей МЧС России он поздравил космонавтов с наступающим праздником Днем космонавтики. "Пользуясь возможностью, поздравляю вас с 56-годовщиной первого полета человека в космос. Желаю вам чистого безоблачного неба на работе, домашнего тепла в семье и успехов в покорении безбрежного океана под названием космос", — сказал начальник НЦУКС.