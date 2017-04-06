В Еврокомиссии заявили о готовности к диалогу с Россией по космосу

КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 6 апр — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) официально не сотрудничает с Россией в космической сфере, но открыта для всех, кто заинтересован в этом, заявила РИА Новости еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и малых и средних предприятий Эльжбета Беньковска.

"У нас нет диалога по космосу с Россией. Мы открыты для всех, кто хочет этого. Это глобальная сфера", — сказала она на полях 33-го международного космического форума в американском городе Колорадо-Спрингс.

По ее словам, ЕК имеет только неформальные контакты с Россией.

Космический симпозиум в Колорадо-Спрингс — ежегодное мероприятие, на полях которого будущее освоение космоса обсуждают представители национальных космических агентств, частные космические компании, а также военные ведомства, службы безопасности и разведки разных стран мира.