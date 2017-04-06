Ученые назвали самые курящие и некурящие страны мира

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Общее число курильщиков на планете достигло миллиарда человек, и сегодня каждый четвертый мужчина и каждая двадцатая женщина являются никотинозависимыми, говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet.

"Текущие меры по борьбе с курением помогли понизить вред от табака для здоровья человечества, но мы по-прежнему можем многое сделать. И сегодня число курильщиков растет быстрее, чем число людей, бросивших курить, что говорит о том, что мы должны предотвращать первичное употребление табака и помогать людям бросать курить", — заявила Эммануэла Гакиду (Emmanuela Gakidou) из университета штата Вашингтон в Сиэтле (США).

По подсчетам ученых, число курильщиков на Земле в 2015 году составляло 933 миллиона человек, и на текущий момент времени их количество, если скорость их прироста не менялась, должна была превысить миллиард человек за счет быстрого прироста курильщиков в самых слаборазвитых странах мира. Если эти тренды продолжатся, то за текущее столетие курение убьет около миллиарда людей по всем странам мира.

Большая часть курильщиков живет в азиатских странах – "большую тройку" этого антирейтинга занимают Китай, Индия и Индонезия, где почти 400 миллионов мужчин регулярно курят сигареты, трубки и другие табачные изделия. Больше всего женщин курят в США, Китае и Индии, где около 13-17 миллионов представительниц слабого пола регулярно или эпизодически употребляют табак.

Если говорить о том, как много мужчин курят в отдельных странах, то здесь так же лидируют страны Азии – в Кирибати, Индонезии, Лаосе, на Марианских островах и в Армении почти половина представителей сильного пола является курильщиками. Среди женщин эту роль оккупировали Гренландия (44%) и страны Балканского полуострова – в Болгарии, Греции, Черногории, Хорватии и Македонии курят около 25-28% женщин.

В пятерку стран, где табак унес максимальное число жизней, входит и Россия – она занимает в этом антирейтинге 4 место, уступая Китаю, Индии и США, и обходя Индонезию. В этих странах каждый год около 200-800 тысяч людей умирает от курения, а в Китае этот показатель достигает 1,8 миллиона погибших. В общей сложности на их долю приходится примерно половина смертей от табака по всей планете в целом.

Как отмечает Гакиду, есть и положительные тренды – в 30 странах мира общее число курильщиков не выросло, а снизилось, а число людей, курящих ежедневно, в целом снизилось на 28% для мужчин и на 34% для женщин по сравнению с 1990 годом. Больше всего здесь прогрессирует Индия – на ее территории число постоянных курильщиков снижалось на 3% каждый год, начиная с 2005 года. Сопоставимых успехов добилась Бразилия, где число заядлых курильщиков упало на 56-57% за последние 27 лет.

Текущие тренды, как отмечает Мэттью Майерс (Matthew Myers), руководитель Фонда по борьбе с курением среди детей, указывают на то, что меры по борьбе с курением в будущем нужно будет сосредоточить на странах с низким и средним уровнем доходов. В противном случае 80% смертей, связанных с табаком, будут происходить в этих государствах уже в 2030 году, заключает эксперт.