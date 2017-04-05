ИСС: группа спутников "Гонец-М-1" может быть развернута за десять лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Новая низкоорбитальная орбитальная группировка на базе модифицированных спутников "Гонец-М-1" может быть развернута за 10 лет при наличии контракта, заявил журналистам генеральный директор АО "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнёва" Николай Тестоедов.

"Так как нет пока технического задания, которое появляется в результате научно-исследовательской работы, нет контракта со стороны "Роскосмоса", то сроки создания не определены. Но из нашего опыта — а мы сейчас завершаем создание спутника "Гонец-М", то от старта контракта до первого запуска проходит обычно 3-4 года, в зависимости от сложности и доступности элементной базы", — отметил Тестоедов.

Далее, по его словам, в течении 2-3 лет проводится проводятся летно-конструкторские испытания.

"Для низкоорбитальных систем это обычно два-три пуска. Запуском по три аппарата создается орбитальная группировка из 12-24 спутников. На это уходит примерно 7 лет. То есть от начала проекта до его завершения — примерно 10 лет, в течение которых система "Гонец М-1" может быть сдана в эксплуатацию", — сказал Тестоедов.

Он подчеркнул, что ИСС в настоящее время может производить три спутника одновременно.

"У нас три рабочих места. Таким образом, предприятие может делать одновременно по три космических аппарата", — пояснил глава ИСС.

Он уточнил, что предложения по использованию услуг существующей системы "Гонец" находится в ведении АО "Спутниковая система "Гонец", которое в настоящее время имеет статус единого оператора госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции и обеспечивает эксплуатацию системы и предоставления услуг потребителям.

Кроме того, Тестоедов подтвердил, что ИСС исполняет государственный контракт на изготовление шести космических аппаратов "Гонец".

"Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Все шесть спутников находятся на разных этапах изготовления. Сдача аппаратов заказчику планируется в конце 2017 года", — заключил глава ИСС.