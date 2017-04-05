Океанологи открыли причудливую улитку-"спайдермена"

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Океанологи нашли у берегов Флориды крайне необычную улитку, которая ведет сидячий образ жизни и охотится на микробов, стреляя особыми ловчими сетями, подобно человеку-пауку из комиксов, говорится в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

"Эти улитки-черви являются особенно странными живыми созданиями. У них есть дополнительная пара щупалец у основания их тела, которые похожи на своеобразные руки. Они используют эти щупальца для того, чтобы стрелять своей слизью. При попадании в воду эта слизь превращается в паутину, совсем как у человека-паука. Когда в ней застревает планктон и микробы, улитка втягивает в себя эту паутину, съедая добычу ", — заявил Рюдигер Билер (Ruediger Bieler) из Полевого музея Чикаго (США).

Как рассказывает Билер, он и его коллеги совершенно случайно открыли эту улитку, изучая флору и фауну, растущую на поверхности корабля слежения "Генерал Ванденберг", затопленного у берегов Флориды после его вывода из состава ВМФ США. Этот корабль, принимавший участие в снимках известного в России фильма "Вирус" в роли судна "Академик Волков", был специально затоплен в 2008 году для наблюдений за тем, как природа покоряет остовы кораблей и другие следы человека на дне океана.

Изучая местную флору и фауну, Билер натолкнулся на необычную улитку-червя – представителя особого семейства моллюсков, которые живут в раковине неправильной формы, прикрепленной к дну моря или, в данном случае, к остову затопленного корабля. Ученого привлекли большие слизевые железы этих улиток, которые, учитывая ее "сидячий" образ жизни, показались ему крайне странными.

© Фото: Kate Golembiewski, The Field Museum Панцирь улитки-"человека-паука" в музее

Наблюдая за жизнью этого существа, Билер с удивлением обнаружил, что эту улитку, получившую имя Thylacodes vandyensis в честь судна, можно назвать первым морским аналогом "человека-паука".

Она, как оказалось, использует свою слизь для того, чтобы "плеваться" в окружающую среду своеобразными ловчими сетями, при помощи которых она захватывает планктон и микробов. В этом отношении, по словам Билера, она больше напоминает не улиток, а китов, фильтрующих воду при помощи своих усов для извлечения из нее рачков и планктона.

Что интересно, эта улитка, как и настоящий человек-паук в комиксах, является не "естественным" обитателем морей у берегов Флориды, а инвазивным видом, который проник в Атлантику из Индийского океана, где обитает несколько видов улиток-червей, похожих на нее внешне.

Пока не понятно, вредят ли эти улитки местным видам кораллов и других живых существ, или нет, однако ученые предполагают, что открытие родины "улиток-человекопауков" поможет нам понять, какую именно роль в жизни экосистем они играют, и следует ли с ними бороться для защиты других животных от вымирания. В частности, Билер и его коллеги подозревают, что эти улитки могут выступать разносчиками паразитов, уничтожающих морских черепах в последние годы.