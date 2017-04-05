Генетики выяснили, как появились первые европейцы

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Европейские палеогенетики выяснили, что первые народы Европы возникли благодаря брачным союзам между кочевниками-мигрантами из российских степей Прикаспия и женщинами-фермерами, жившими на территории Северной Европы, говорится в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

"Нам впервые удалось объединить генетические данные и информацию по миграциям и диете древних людей, вычисленную по долям изотопов стронция, а также лингвистические данные. Мы показали, что мигранты из Прикаспия были в основном мужчинами, которые женились на местных женщинах из семей фермеров каменного века", — заявил Кристиан Кристиансен (Kristian Kristiansen) из университета Готенбурга (Швеция).

Каспийские корни Европы

Сегодня лингвисты и истории говорят о двух наиболее общепринятых гипотезах происхождения индоевропейской языковой семьи — "анатолийской" и "каспийской". Согласно первой из них, общий предок индоевропейских языков возник на территории современной Турции, в Анатолии, тогда как вторая переносит родину этой языковой семьи в прикаспийские степи, где жили представители так называемой "ямной культуры", племена кочевников-скотоводов.

Последние генетические исследования, проведенные в том числе и на территории России, показывают, что каспийская гипотеза ближе к истине, чем ее турецкий "конкурент". Сравнения ДНК древних людей показывают, что жители степей Причерноморья и Каспия быстро заместили собой коренных обитателей Центральной и Северной Европы примерно 7-5 тысяч лет назад, основав так называемую "культуру боевых топоров", представители которой считаются сегодня первыми "настоящими" европейцами.

Как рассказывает автор того открытия, Эске Виллерслев (Eske Willerslev) из университета Копенгагена (Дания), "мы были поражены тем, как быстро представители ямной культуры заместили собой первых фермеров Европы. Их генетические следы фактически мгновенно исчезли из общего генофонда европейцев, а ДНК мигрантов стала доминировать. Все это указывало на масштабные "переселения народов", а не на постепенную миграцию отдельных групп этих людей в Европу".

Пытаясь понять, как это произошло, Виллерслев, Кристиансен и их коллеги объединили все доступные на сегодняшний день данные о том, как жили и кем являлись жители Европы до и после появления культуры боевых топоров, первых "настоящих" индоевропейцев. Ключом к раскрытию секретов истории первых европейцев послужили лингвистические данные и зубы первых представителей культуры боевых топоров.

Зубная летопись

Лингвисты, как рассказывает Кристиансен, обратили внимание на то, что многие слова в языках современных и вымерших народов Европы, связанные с земледелием, не являются индо-европейскими по своему происхождению. Это говорит о том, что они были позаимствованы уже после того, как предки европейцев проникли на территорию субконтинента, и что они контактировали с "аборигенами" и жили вместе с ними.

Причем здесь зубы? Как объясняют ученые, доли изотопов определенных веществ, к примеру стронция, в зубной эмали очень сильно зависят от того, где жил обладатель этих зубов во время детства. Это позволяет определить родину человека и даже его диету в детстве с достаточно высокой точностью, так как доли изотопов стронция в питьевой воде в разных уголках Земли и азота в разных типах пищи очень сильно отличаются.

Проанализировав доли стронция и азота в зубах, найденных в курганах "культуры боевых топоров" в Германии, ученые обнаружили, что захороненные в них женщины происходили из других регионов страны, зачастую удаленных от кургана на 40-50 километров, и что они питались совершенно иной диетой в детстве и юности.

Это говорит о том, что мигранты из Прикаспия брали в жены представительниц других племен, предположительно живших в племенах первых фермеров. Как предполагают ученые, кочевники могли как выкрадывать невест из их семей, так и вступать в мирные контакты с ними.

В пользу этого также говорят древнейшие легенды индоевропейцев, дожившие до наших времен в сказках балтийских народов, в которых часто упоминаются так называемая "черная молодежь" – группы из нескольких десятков юношей и мальчиков, обычно младших сыновей, которые уходили из родных племен искать счастья на стороне.

Все это, как считают Виллерслев и его коллеги, говорит о том, что представители ямной культуры быстро колонизировали север Европы за счет того, что они вступали в браки с женщинами из местных племен фермеров. Кочевники перенимали у "аборигенов" часть земледельческих традиций, секреты пивоварения и кулинарии, и, в свою очередь, передавали им тайны скотоводства, моногамные семейные традиции и новые ритуалы погребения, а также гены, позволявшие их детям пить молоко.