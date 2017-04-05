России не стоит бояться милитаризации космоса, считает эксперт

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Размещение аппаратов военного назначения в космосе и дальнейшее их усовершенствование является неизбежным сценарием развития высоких оборонных технологий, России не следует этого бояться, заявил в интервью РИА Новости известный ученый, занимавший в период 1991-2005 годов пост гендиректора НПО "Энергомаш", Борис Каторгин.

Ранее ряд российских экспертов высказали опасение, что успешно проведенная посадка первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 разработки американской компании SpaceX станет предпосылкой для начала "космической гонки вооружений".

"Бояться ничего не надо, потому что жизнь не остановишь… Сначала широкое распространение получат ракеты с возвращаемыми ступенями, которые будут доставлять на орбиту коммерческую нагрузку, а потом, если потребуется, то и военные спутники связи или аппараты, способные сбивать спутники противника. От этого никуда не деться – человеческую мысль не остановить", — сказал Каторгин.

Ученый напомнил, что изначально ракетные технологии разрабатывались не для освоения космоса, а для доставки боезарядов.

"На тот же автомобиль, на котором мы ездим каждый день, можно установить пулемет, как это делают сегодня террористы в Сирии, но это же не значит, что нужно отказывать от этого средства передвижения", — сыронизировал собеседник агентства.

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