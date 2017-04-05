Россия надеется продолжить сотрудничество с США по ракетным двигателям

КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 5 апр – РИА Новости. Россия надеется продолжить сотрудничество США в космической отрасли при новой администрации, в частности по поставкам космических двигателей, заявил в среду РИА Новости на полях 33-го Международного космического форума гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров.

Ранее Комаров заявлял, что "рано или поздно" США заменят российские двигатели РД-180 и РД-181 двигателями собственного производства. Согласно планам, опубликованным на сайте компании Blue Origin, их двигатель BE-4 должен получить летный сертификат в 2017 году. Он является единственным американским ракетным двигателем, который может начать полеты в 2019 году до предписанного Конгрессом США срока отказа от РД-180.

"Мы также надеемся, что и сотрудничество в области двигателестроения будет продолжено", — сказал Комаров, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества с американской стороной по данным силовым установкам.

Глава "Роскосмоса" отметил, что сегодня госкорпорация не видит изменений в политике НАСА в отношения сотрудничества с РФ.

"Сегодня были встречи, и мы договорились о продолжении сотрудничества и продолжении тех проектов, которые у нас были. Мы встречались с руководством НАСА, с теми, кто традиционно занимается программами — и с Lighfoot, William Gerstenmaier, Associate Administrator for Human Exploration and Operations", — добавил он.

Космический симпозиум в Колорадо-Спрингс – ежегодное мероприятие, на полях которого будущее освоения космоса обсуждают представители национальных космических агентств, частные космические компании, а также военные ведомства, службы безопасности и разведки различных стран.