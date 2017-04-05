Ученый рассказал, когда Россия построит ракету с возвращаемой ступенью

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская космическая промышленность способна создать ракету-носитель с возвращаемой первой ступенью в течение трех лет, заявил в интервью РИА Новости известный ученый Борис Каторгин, занимавший в период 1991-2005 годов пост гендиректора НПО "Энергомаш".
"Если сейчас поставить в России задачу по созданию системы спасения ступеней, то её, безусловно, разработают. Сроки таких работ зависят от числа привлеченных специалистов и финансирования. Если эти факторы будут соблюдены, то разработка займет около трех-четырех лет", — сказал Каторгин.
Собеседник агентства напомнил, что у российской космической промышленности уже есть опыт создания подобных космических аппаратов.
Ранее о готовности Москвы конкурировать с разработками SpaceX заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у Роскосмоса есть "достаточно передовых и прорывных разработок, над которыми сейчас работают наши специалисты".