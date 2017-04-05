Ученый рассказал, когда Россия построит ракету с возвращаемой ступенью

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская космическая промышленность способна создать ракету-носитель с возвращаемой первой ступенью в течение трех лет, заявил в интервью РИА Новости известный ученый Борис Каторгин, занимавший в период 1991-2005 годов пост гендиректора НПО "Энергомаш".

Ранее американская компания SpaceX провела повторный запуск первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, которая успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Falcon 9 вывела в космос коммуникационный спутник SES-10.

"Если сейчас поставить в России задачу по созданию системы спасения ступеней, то её, безусловно, разработают. Сроки таких работ зависят от числа привлеченных специалистов и финансирования. Если эти факторы будут соблюдены, то разработка займет около трех-четырех лет", — сказал Каторгин.

Собеседник агентства напомнил, что у российской космической промышленности уже есть опыт создания подобных космических аппаратов.

"Идея о том, что нужно спасать ступени ракет существует уже давно. В советское время данные технологии были предусмотрены к реализации на ракете-носителе "Энергия", которая, к сожалению, совершила всего два запуска. Было предусмотрено спасение первой ступени ракеты-носителя на боковых блоках ракеты, предусматривались специальные устройства, но сложилось как сложилось, и в нашей стране эти работы не получили достойного финансирования и были приостановлены", — добавил ученый.

Ранее о готовности Москвы конкурировать с разработками SpaceX заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у Роскосмоса есть "достаточно передовых и прорывных разработок, над которыми сейчас работают наши специалисты".

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