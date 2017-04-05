Пуск ракет-носителей "Протон-М" запланирован на 29 мая

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Первый пуск ракет-носителей "Протон-М", приостановленных после массового отзыва двигателей второй и третей ступеней на Воронежский механический завод (ВМЗ), запланирован на 29 мая, заявил генеральный директор государственного космического Центра имени Хруничева Андрей Калиновский.

"Первый пуск у нас планируется на 29 мая. Изначально коммерческий запуск аппарата Echostar-21 должен был состояться в конце 2016 — в начале 2017 года, но, к сожалению, двигатели на этой ракете попали в зону риска", — сказал Калиновский в интервью газете "Коммерсант"

По его словам, первая исправная партия из Воронежа придет в начале мая. Всего отозвали 71 двигатель. Калиновский также отметил, что пусковая программа из-за отзыва сильно не пострадала.

"Сколько планировали пусков, столько и осталось. Все будет зависеть от готовности космических аппаратов: у нас же пуски зачастую сдвигаются не только из-за проблем с ракетами, но и из-за неготовности полезной нагрузки, которую мы собираемся запускать", — отметил он.

Ранее сообщалось, что дефектные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 в количестве 71 единицы для вторых и третьих ступеней ракет-носителей "Протон" были возвращены обратно на ВМЗ. Согласно заключениям специалистов "Роскосмоса", при пайке компонентов на предприятии использовался припой, не соответствовавший технической документации.