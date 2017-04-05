Пуск ракет-носителей "Протон-М" запланирован на 29 мая

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Первый пуск ракет-носителей "Протон-М", приостановленных после массового отзыва двигателей второй и третей ступеней на Воронежский механический завод (ВМЗ), запланирован на 29 мая, заявил генеральный директор государственного космического Центра имени Хруничева Андрей Калиновский."Коммерсант".
По его словам, первая исправная партия из Воронежа придет в начале мая. Всего отозвали 71 двигатель. Калиновский также отметил, что пусковая программа из-за отзыва сильно не пострадала.
"Сколько планировали пусков, столько и осталось. Все будет зависеть от готовности космических аппаратов: у нас же пуски зачастую сдвигаются не только из-за проблем с ракетами, но и из-за неготовности полезной нагрузки, которую мы собираемся запускать", — отметил он.