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РИА Наука
РИА Наука

New Horizons пролетел ровно половину пути до "предтечи" Плутона

16:2004.04.2017
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Доктор Аллан Стерн главный исследователь миссии New Horizons к Плутону с снимком планеты в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса
© AFP 2017/ Brendan Smialowski

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Зонд New Horizons пролетел ровно половины пути до малой планеты 2014 MU69, своеобразного "предтечи" Плутона, которого он достигнет в январе 2019 года, сообщает НАСА.

"Пролет мимо 2014 MU69 в январе 2019 года будет одним из важнейших событий для нас, однако миссия New Horizons на этом не закончится – мы планируем всесторонне изучить пояс Койпера. Помимо MU69, мы изучим два десятка других койперовских объектов с более существенного расстояния, и будем замерять свойства солнечного ветра и изучать пыль на всем протяжении нашего полета", — заявил Хэл Уивер (Hal Weaver), со-руководитель миссии из университета Джона Гопкинса (США).

В начале февраля зонд начал серию орбитальных маневров по мере сближения с 2014 MU69, так как орбита этого объекта остается почти неизвестной ученым, и им постоянно приходится корректировать курс New Horizons.

Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA/ JHUAPL/SwRI
Зонд New Horizons "преследует" карликовая планета, заявляет НАСА

По словам Алана Стерна, руководителя миссии, все маневры завершились удачно, и зонд достиг "экватора" своего космического путешествия, пролетев ровно половину пути от Плутона до 2014 MU69 вчера в 3 часа ночи по Москве. В это время он находился на расстоянии в 782,45 миллиона километров от Плутона.

Первую половину пути, как рассказывают специалисты НАСА, зонд пролетел примерно на 5 дней быстрее, чем он преодолеет остаток дистанции, так как притяжение Солнца постоянно замедляет New Horizon, самый быстрый космический корабль, покинувший Землю с рекордно высокой скоростью.

По этой причине он прибудет к 2014 MU69 не в канун рождества, 25 декабря 2018 года, а уже на Новый год, 1 января 2019 года примерно в 9 часов утра по Москве. Соответственно, New Horizons пройдет половину своего путешествия с точки зрения времени только 7 апреля, в эту пятницу.

Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA/ NASA/JHUAPL/SwRI
За гранью карты космоса: что ожидает зонд New Horizons после Плутона

Через неделю Стерн и его коллеги планируют отправить New Horizons во временную спячку  на следующие четыре месяца. Во время этого периода времени все научные инструменты и камеры зонда будут отключены, а контакты с Землей будут минимальными.

После прибытия в систему Плутона в июле 2015 года и получения массы уникальных сведений о жизни главной "карликовой планеты" Солнечной системы, зонд New Horizons отправился в глубины пояса Койпера, гигантской свалки "стройматериалов", оставшихся после формирования планет в глубоком прошлом. Сейчас зонд движется в сторону койперовского объекта 2014 MU69 – крупного астероида диаметром  в примерно 60 километров.

Ученые получили цветное высококачественное изображение Плутона
© Фото: NASA/JHUAPL/SwRI
Команда New Horizons предлагает вернуть Плутону статус планеты

Данный непримечательный и небольшой объект, как считают члены команды New Horizons, представляет собой "комок" первичной материи, из которой сформировался Плутон, все планеты-гиганты и прочие объекты Солнечной системы. Его изучение прольет свет на то, как родилась Земля, откуда взялись "кирпичики жизни" и почему все планеты Солнечной системы выглядят так, какими мы их видим сегодня.

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