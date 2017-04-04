Химики научились составлять фоторобот преступника по одному волосу

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Американские криминалисты и химики разработали особую методику, которая позволяет узнать примерный вес преступника, его возраст, пол, диету и некоторые привычки по всего одному волосу, о чем они рассказали на ежегодной встрече Американского химического общества в Сан-Франциско.

"Кем вы являетесь, где вы были, что вы едите, какие лекарства или наркотики вы принимаете – все это отражается в ваших волосах. В зависимости от того, какие вопросы мы перед собой ставим, мы можем раскрыть поразительные вещи о жизни и привычках человека, просто проанализировав состав его волос", — рассказывает Глен Джексон (Glen Jackson) из университета Западной Виргинии в Моргантауне (США).

Джексон и его коллеги разработали инновационную методику составления примерного "фоторобота" преступника или подозреваемых по одному волосу, изучая совершенно не связанную с криминалистикой вещь – то, как диета обычных мух-падальщиц влияет на химический состав их панциря.

Как оказалось, хитиновые панцири мух, питавшихся разными видами гниющего мяса, обладали заметно разным химическим и изотопным составом. Это натолкнуло ученых на мысль, что анализ содержимого человеческих волос при помощи масс-спектрометров и хроматографов может помочь раскрыть интересные или важные детали из их жизни.

Руководствуясь этой идеей, химики набрали группу из 20 женщин-добровольцев, живущих в Иордании, попросили у них несколько прядей волос и поинтересовались их диетой, привычками, здоровьем и другой личной информацией.

После этого ученые растворили их волосы в кислоте, определили доли 25 разных изотопов в молекулах некоторых аминокислот и во всем растворе целом, и попытались найти связи между химическим составом образцов и деталями жизни их обладательниц. Затем ученые провели аналогичный эксперимент в США с участием уже и мужчин.

Как оказалось, многие характеристики человека можно очень легко и очень точно определить при помощи простейшего изотопного анализа – ученые "вслепую" определили вес и степень ожирения женщин и мужчин в 80% случаев, а их пол – в 90% случаев. Аналогичным образом, по волосам можно узнать, что какую еду предпочитает человек, его возраст и ряд других важных деталей, способных сузить круг подозреваемых.

Джексон и его коллеги подчеркивают, что их методика пока не пригодна для использования в криминалистических лабораториях, но они сейчас активно работают над ее адаптацией для использования профессиональными криминалистами. По его словам, в отличие от "обычного" ДНК-анализа, в котором так же применяются волосы, данный подход позволяет различать даже близнецов, чья масса или привычки могут различаться.

Помимо составления "фоторобота" подозреваемых, данный метод, как рассказывают ученые, можно использовать и для иных целей – к примеру, для определения места незаконного вылова моллюсков или редких видов рыб, и борьбы с браконьерами и контрабандистами.