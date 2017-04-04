Средневековые англичане боролись с "зомби", выяснили археологи

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Жители средневековых деревень в Англии странным образом калечили конечности усопших для того, чтобы те не могли передвигаться, если они превращались по каким-то мистическим причинам в "живых мертвецов", говорится в статье, опубликованной в журнале JAS: Reports.

"Гипотеза о том, что останки людей из Уорэм-Перси были расчленены на части и сожжены для того, чтобы предотвратить их превращение в зомби, лучше всего соответствует тому, что мы открыли и что мы знаем об этом месте. Если мы правы, то тогда у нас будет первое археологическое свидетельство того, что у средневековой истории Англии была своя темная сторона и что менталитет и мышление людей того времени было совсем иным", — заявил Саймон Мэйс (Simon Mays) из университета Саутгемптона (Великобритания).

Мэйс и его коллеги под руководством знаменитого археолога Алистера Пайка (Alistair Pike) из университета Саутгемптона совершили это необычное открытия, проводя раскопки на территории заброшенной деревни Уорэм-Перси, расположенной на севере Англии в графстве Йоркшир.

Эта деревня, как рассказывают ученые, просуществовала до недавних времен с 8-9 века нашей эры, из-за чего ее территория и связанные с ней церковь и кладбище давно привлекали внимание археологов. В середине 1960 годов ученые, раскапывавшие Уорэм-Перси, совершили странное открытие – они нашли целое кладбище из странных человеческих костей, которые несли на себе следы повреждений, порезов и огня.

Изучая список находок в Уорэм-Перси, Пайк и его коллеги обратили внимание на эти кости, так как они им напомнили "конечный продукт" особой процедуры, которая часто описывается в средневековых хрониках того времени, когда существовала эта деревня.

Речь идет об особом ритуале, который предотвращает превращение недавно усопших в "живых мертвецов". Как пишут летописцы, люди защищались от подобной "темной магии", отделяя конечности от тела усопшего, при этом ломая ему руки и ноги, и сжигая их в огне.

Конечно, наличие следов переломов, порезов и обожженных фрагментов костей не обязательно говорит о том, что жители Уорэм-Перси так поступали, однако команда Пайка исключила все остальные возможные объяснения их подобного поведения, определив возраст костей, изучив их структуру и даже выяснив, где родились их обладатели.

Середневековье, как отмечают исследователи, было суровым временем, и люди часто голодали и нередко становились каннибалами, если иные источники пищи отсутствовали. В случае с захоронениями в Уорэм-Перси это, по мнению Пайка и его коллег, было маловероятным – "странные" кости содержали в себе костный мозг, который каннибалы скорее всего бы съели. Кроме того, подобные захоронения, судя по их возрасту, продолжались как минимум 200-400 лет, с 11 по 14 век, что тоже ставит под сомнение наличие каннибальских традиций в деревне без их упоминания в хрониках того времени.

Другая возможная теория – убийство и захоронение чужаков подобным образом – тоже является неубедительной. Судя по долям стронция – изотопа, чья концентрация в костях человека жестко зависит от того места, где он родился и вырос – все обладатели "странных" костей были жителями Уорэм-Перси, а не пришлыми людьми.

Соответственно, по мнению Пайка и его коллег, причудливая гипотеза о борьбе жителей деревни с потенциальным нашествием "зомби" является самой правдоподобной. Почему обитатели Уорэм-Перси поступали так только с некоторыми останками своих родичей, ученые пока не знают, но они предполагают, что это может быть связано с деятельностью местной церкви или поведением самих обладателей костей.