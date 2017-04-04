Многоразовый космос: российские наработки и китайские амбиции

Илья Плеханов, для РИА Новости
После того как американской компании SpaceX удалось совершить запуск и возвращение использованной до этого первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, в мире вновь закономерно возник интерес, как обстоят дела у России и Китая, ближайших конкурентов США в космической области.
Пуски и бюджеты большой тройки
Пока же в России наблюдается затишье в отрасли из-за текущих проблем с запусками. В прошлом году Россия впервые уступила Китаю по количеству пусков. США и Китай произвели по 22 пуска, Россия — 19.
В этом году Комаров обещает произвести 30 пусков, но после первого квартала у нас пока два пуска, у США — семь, у Китая — три. Для сравнения: в 2014 и 2015 годах Россия совершила больше пусков, чем другие страны (32 — в 2014 году и 26 — в 2015 году). Сегодня космическую индустрию в стране сотрясают коррупционные скандалы, а двигатели ракет-носителей "Протон" и "Союз" нуждаются в ремонте для устранения производственных дефектов.
Несмотря на свой относительно маленький бюджет, Китаю в прошлом году удалось отправить на орбиту двоих тайконавтов, совершить более двух десятков пусков и заявить, что в 2030-х годах у Китая есть амбиции стать ведущей космической державой.
Китайские частники
Все эти китайские компании лишь с натяжкой можно назвать чисто коммерческими предприятиями, так как они тесно связаны с государством и используют государственные военные наработки.
Тем не менее государственные технологии могут рассматриваться как база сначала для выхода на рынок доставки коммерческих спутников, а затем и для реализации более амбициозных задач. OneSpace планирует запускать в космос не только спутники, но и людей, а Landspace вынашивает замыслы по созданию жидкотопливной ракеты, которая будет уже прямым конкурентом для SpaceX, Blue Origin и французской компании Arianespace.
Также в марте этого года, еще до успеха SpaceX, газета South China Morning Post писала, что Исследовательский институт ракетной техники Китайского объединения космических технологий (CALT) разрабатывает систему возвращения стартового ракетного двигателя для его повторного использования.
Космос — это деньги
Китай надеется, что космическая индустрия может стать одним из локомотивов всей инновационной экономики, а коммерческие и конкурирующие за мировой рынок игроки значительно увеличат частные инвестиции и ускорят развитие технологических инноваций в стране.
Винсент Чан, управляющий директор гонконгского отделения Credit Suisse, считает, что за последние 15 лет Китай перепрыгнул в технологическом развитии многие страны, и не стоит недооценивать его продвижение в космической индустрии.
В сентябре прошлого года в одном из подкомитетов конгресса США даже рассматривались доклады на тему возможного отставания США от Китая в космической гонке.
Джеймс Льюис, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, предупреждал своих коллег, что фокус США на пилотируемой миссии на Марс в 2030-х годах может стать ошибкой, так как к этому времени развитие космической отрасли Китая принесет Поднебесной экономические и политические дивиденды.
Бывший глава Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден заявил, что развитие космических исследований важно для Китая, а космос — это теперь не только сфера интересов государства или фанатов, но уже интегрированная в экономику страны индустрия.
Глава Национального центра космических исследований Академии наук КНР У Цзи, в свою очередь, заявил, что "это только начало, большая цель, и ничто не должно останавливать Китай на пути к превращению в могущественную державу в космической отрасли".