Многоразовый космос: российские наработки и китайские амбиции

Илья Плеханов, для РИА Новости

После того как американской компании SpaceX удалось совершить запуск и возвращение использованной до этого первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, в мире вновь закономерно возник интерес, как обстоят дела у России и Китая, ближайших конкурентов США в космической области.

Пуски и бюджеты большой тройки

На прошлой неделе глава "Роскосмоса" Игорь Комаров рассказал, что у России есть наработки по многократному использованию двигателей и составных частей ракет. "Инновации и достижения, которые делает SpaceX, заставляют нас работать над снижением себестоимости и повышением качества продукции. Главное — добиться конкурентоспособной продукции", — заявил Комаров. Как ранее сообщало РИА Новости, испытания российской сверхлегкой ракеты с возвращаемой первой ступенью могут начаться в 2031 году.

Пока же в России наблюдается затишье в отрасли из-за текущих проблем с запусками. В прошлом году Россия впервые уступила Китаю по количеству пусков. США и Китай произвели по 22 пуска, Россия — 19.

В этом году Комаров обещает произвести 30 пусков, но после первого квартала у нас пока два пуска, у США — семь, у Китая — три. Для сравнения: в 2014 и 2015 годах Россия совершила больше пусков, чем другие страны (32 — в 2014 году и 26 — в 2015 году). Сегодня космическую индустрию в стране сотрясают коррупционные скандалы, а двигатели ракет-носителей "Протон" и "Союз" нуждаются в ремонте для устранения производственных дефектов.

Что касается денег, то российская Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает бюджет в 1,4 триллиона рублей (около 25 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу). НАСА потратит в одном 2017 году более 19 миллиардов долларов. Китайский бюджет засекречен, но оценивается специалистами в три миллиарда долларов в год.

Несмотря на свой относительно маленький бюджет, Китаю в прошлом году удалось отправить на орбиту двоих тайконавтов, совершить более двух десятков пусков и заявить, что в 2030-х годах у Китая есть амбиции стать ведущей космической державой.

Китайские частники

В последние годы в Китае появились и частные космические стартапы. Компания OneSpace, основанная в 2015 году, работает над созданием 59-тонной ракеты и обещает первый пуск в 2018 году, ExPace планирует вывести на рынок свою ракету под небольшие спутники, а Landspace обещает совершить коммерческий запуск уже в этом году. Landspace, кстати, в январе 2017 года подписала первый в Китае частный космический контракт с зарубежным клиентом на запуск наноспутников датской компании Gomspace.

Все эти китайские компании лишь с натяжкой можно назвать чисто коммерческими предприятиями, так как они тесно связаны с государством и используют государственные военные наработки.

Тем не менее государственные технологии могут рассматриваться как база сначала для выхода на рынок доставки коммерческих спутников, а затем и для реализации более амбициозных задач. OneSpace планирует запускать в космос не только спутники, но и людей, а Landspace вынашивает замыслы по созданию жидкотопливной ракеты, которая будет уже прямым конкурентом для SpaceX, Blue Origin и французской компании Arianespace.

Также в марте этого года, еще до успеха SpaceX, газета South China Morning Post писала, что Исследовательский институт ракетной техники Китайского объединения космических технологий (CALT) разрабатывает систему возвращения стартового ракетного двигателя для его повторного использования.

© AFP 2017/ STR Запуск первого в мире спутника квантовой связи Мо-цзы с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. 16 августа 2016

Космос — это деньги

Китай надеется, что космическая индустрия может стать одним из локомотивов всей инновационной экономики, а коммерческие и конкурирующие за мировой рынок игроки значительно увеличат частные инвестиции и ускорят развитие технологических инноваций в стране.

Винсент Чан, управляющий директор гонконгского отделения Credit Suisse, считает, что за последние 15 лет Китай перепрыгнул в технологическом развитии многие страны, и не стоит недооценивать его продвижение в космической индустрии.

Кроме создания ракет, Китай инвестирует и в космические исследования, в наращивание орбитальных группировок BeiDou и Gaofen. Количество спутников BeiDou в Поднебесной планируют довести до 35 единиц к 2020 году, составив конкуренцию системе GPS. На данный момент уже более 30 стран используют BeiDou, если верить китайским властям. Спутниковые данные — это тоже рынок и драйвер для инноваций. И Китай планирует зарабатывать на нем, конкурируя с такими компаниями, как Planet Labs, Digital Globe, Spaceknow и Orbital Insights.

В сентябре прошлого года в одном из подкомитетов конгресса США даже рассматривались доклады на тему возможного отставания США от Китая в космической гонке.

Джеймс Льюис, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, предупреждал своих коллег, что фокус США на пилотируемой миссии на Марс в 2030-х годах может стать ошибкой, так как к этому времени развитие космической отрасли Китая принесет Поднебесной экономические и политические дивиденды.

Издание The Diplomat также в этом году в свой статье об амбициях Китая в космосе подчеркивало, что пока в США рассуждают о милитаризации космоса, китайской угрозе американским спутникам и возможных космических войнах, Китай нацелен на извлечение экономической выгоды, в том числе в виде разработок астероидов, космического туризма, создания инфраструктуры вне пределов Земли. Поэтому Китай больше обеспокоен юридическими вопросами освоения космоса и правами на добычу полезных "ископаемых" в космосе.

Бывший глава Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден заявил, что развитие космических исследований важно для Китая, а космос — это теперь не только сфера интересов государства или фанатов, но уже интегрированная в экономику страны индустрия.

Глава Национального центра космических исследований Академии наук КНР У Цзи, в свою очередь, заявил, что "это только начало, большая цель, и ничто не должно останавливать Китай на пути к превращению в могущественную державу в космической отрасли".