ИСС продолжит сотрудничество с европейскими партнерами по "Экспрессам"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Российская компания "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева продолжит сотрудничать по федеральной программе создания аппаратов связи серии "Экспресс" с крупнейшими европейскими фирмами по строительству спутников в том же объёме, что и до санкций, заявил в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 генеральный директор ИСС Николай Тестоедов.
По его словам, иногда возникают рабочие моменты, которые решаются с европейскими партнёрами сообща.
"Но и эти проблемы скорее связаны не с политикой, а с преодолением административных бюрократических барьеров, которых и в Европе, и в России предостаточно", — заключил глава ИСС.