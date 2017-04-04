ИСС продолжит сотрудничество с европейскими партнерами по "Экспрессам"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Российская компания "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева продолжит сотрудничать по федеральной программе создания аппаратов связи серии "Экспресс" с крупнейшими европейскими фирмами по строительству спутников в том же объёме, что и до санкций, заявил в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 генеральный директор ИСС Николай Тестоедов.

"ИСС" не прерывало сотрудничество с европейскими компаниями, как со спутникостроительными, так и с изготовителями бортового и наземного оборудования, ни на один день с момента введения санкций. Ни один контракт из существующих не был остановлен, ни один из контрактов, планируемых к заключению, не был отменен", — отметил Тестоедов.

По его словам, иногда возникают рабочие моменты, которые решаются с европейскими партнёрами сообща.

"Но и эти проблемы скорее связаны не с политикой, а с преодолением административных бюрократических барьеров, которых и в Европе, и в России предостаточно", — заключил глава ИСС.