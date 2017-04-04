ИСС готова предложить Бразилии разработку спутников для запуска с Алкантара

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) готова возобновить переговоры с Бразилией о совместной разработке и изготовлении космических аппаратов для запуска с космодрома Алкантара на любой ракете-носителе, который будет определен заказчиком, заявил в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 генеральный директор компании ИСС Николай Тестоедов.

Как сообщалось ранее, заключенный между Бразилией и Украиной в 2003 году межгосударственный договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию украинской ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре "Алкантара" был в одностороннем порядке денонсирован бразильской стороной летом 2015 года.

"ИСС" в своё время принимало активное участие в развитии космодрома Алкантара совместно с украинскими партнёрами. Мы отвечали за проектирование и изготовление спутников связи для первых пусков с Алкантары и создание системы связи для Бразилии (рабочее название проекта – "Трописат"). К сожалению, произошли события, которые привели к распаду совместного украинско-бразильского предприятия и полной остановке работ по проекту. Мы готовы продолжить разговор с бразильской стороной о совместной разработке и изготовлении космических аппаратов для запуска с космодрома Алкантара на любом носителе, который будет определен заказчиком", — отметил Тестоедов.

В середине марта глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров сказал РИА Новости, что готов рассмотреть вопрос о создании в пусковом центре "Алкантара" в Бразилии инфраструктуры для космических запусков, если получит предложение от южноамериканской страны.

Согласно ранее озвученной Украиной информации, степень готовности ракеты "Циклон-4" для запусков с космодрома "Алкантара" в Бразилии составляла на момент разрыва сотрудничества порядка 90%. Сообщалось также, что центр Алкантара в Бразилии может быть достроен при участии США.