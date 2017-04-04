Россия готова создать для Бразилии новую космическую систему связи

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Россия готова создать для стран Латинской Америки и, в частности, Бразилии, новую космическую систему связи, вещания и ретрансляции, подобную системе "Гонец", используемую в настоящее время оператором "Роскосмоса", заявил в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) Николай Тестоедов.

Что касается предложений по использованию услуг существующей системы "Гонец", то это прерогатива АО "Спутниковая система "Гонец", которое в настоящее время имеет статус единого оператора госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции и обеспечивает эксплуатацию системы и предоставления услуг потребителям. АО "ИСС" как разработчик и изготовитель предлагает заказчикам в Латинской Америке возможность создания подобной системы. Если говорить конкретно о Бразилии, то при наличии одной региональной станции и 12 космических аппаратов на орбите время ожидания абонентом сеанса связи составит от 6 до 18 минут. После развертывания полноценной орбитальной в 24 спутника и увеличения количества наземных станций до 2-3-х время ожидания сократится практически до нуля", — сказал Тестоедов.

Спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для передачи данных и предоставления услуг связи абонентам в любой точке Земли. Она состоит из двенадцати низкоорбитальных спутников производства ИСС, полностью развернута и введена в строй. Она позволяет поддерживать связь с автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в любых частях России, в том числе тех, где отсутствует сотовая связь. Емкость российского рынка для "Гонца" составляет около 60 тысяч комплектов, а за границей ее продажа пока осложняется необходимостью урегулирования отдельных вопросов, связанных с обороноспособностью России.