В Москве при благоустройстве улиц нашли пятисотлетние артефакты

МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Пятисотлетние артефакты нашли археологи в Москве при подготовке к благоустройству по программе "Моя улица", говорится в материалах на портале мэрии столицы.

"Все находки были обнаружены на Бульварном кольце при подготовке траншей для будущей прокладки коммуникаций", — сообщается в них. Их возраст насчитывает от 100 до 500 лет.

Так, на на Страстном бульваре были найдены остатки бревенчатой мостовой XVIII века. Это продольные балки или лаги, которые укладывали в основание деревянного мощения.

На Петровском бульваре был найден клад конца XVIII века из 12 медных монет. Монеты были в кошельке или мешке, который не сохранился. Сумма найдена небольшая, отмечается в материалах.

На Покровском бульваре археологи обнаружили фрагменты двух каменных надгробий, которым почти 500 лет. Примечательно, что это две белые плиты XVI века без каких-либо указаний на то, кто был похоронен под ними. Лишь на одной из плит прорезан рисунок: предположительно, крест на горе Голгофа. Как предположил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении, надписи были нанесены краской и просто стёрлись от времени.

Из элементов исторической городской инфраструктуры были найдены кирпичные коллекторы XVIII века на Гоголевском бульваре, части бревенчатой дренажной системы XVII–XVIII веков на Никитском бульваре. Археологи также нашли булыжную мостовую начала XX века на Яузском бульваре и трамвайные пути с деревянными шпалами того же времени на Чистопрудном бульваре.