Ученые выяснили, младенцы в каких странах чаще всего плачут

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Самые капризные младенцы, как выяснили ученые, живут в Великобритании, Канаде и в Италии, а самые спокойные – в Японии, Германии и в Дании, говорится в статье, опубликованной в Journal of Pediatrics.

"Младенцы уже на первых неделях жизни заметно отличаются друг от друга в том, как часто они плачут. Наши данные, как мы надеемся, помогут нам понять, с чем связаны эти различия в разных странах – с манерой воспитания или ухаживания за детьми или же с другими факторами, к примеру, с генетикой или тем, как протекает беременность", — заявил Дитер Вольке (Dieter Wolke) из университета Уорика (Великобритания).

В последние годы ученые активно заинтересовались тем, как различия в уровне материального благосостояния и разные культурные и исторические традиции влияют на повседневное поведение людей и их жизнь в целом. К примеру, в прошлом году ученые выяснили, что женщины чаще становятся домохозяйками в консервативных странах юга Европы, а два года назад психологи выяснили, что уровень счастья среди детей не зависит от благосостояния страны и качества системы образования.

Вольке и его коллеги раскрыли еще одну подобную закономерность, заинтересовавшись тем, насколько часто младенцы плачут в странах с разными стереотипами о "пристойном" поведении взрослых и детей – в Великобритании, Канаде, Голландии, Японии, Италии и Дании. В общей сложности ученые изучили детали жизни 8700 младенцев и их родителей, начиная фактически с дня их рождения и заканчивая четвертым месяцем их жизни.

В целом, дети во всех странах плакали примерно одинаково – около двух часов в первые две недели жизни, 2 часа 15 минут на шестую неделю жизни и около часа на третий месяц жизни. Тем не менее, существовали большие различия в этих показателях – некоторые дети были очень спокойными и никогда не плакали больше 30 минут в день, а другие ревели как минимум по пять часов в день.

Вдобавок, существовал и разброс между странами. К примеру, в Канаде, самой плаксивой стране из этого списка, примерно 34% младенцев плакала больше трех часов в день в канун первого месяца своей жизни. Британские младенцы почти не отставали от них, и треть из них плакала три часа в день в первые две недели жизни.

С другой стороны, лишь 5% юных датчан и 6,7% грудничков в Германии страдали от такой проблемы на всем протяжении первых четырех месяцев жизни. Младенцы из Японии вообще переставали долго плакать при достижении возраста в 10 недель – лишь 0,6% будущих "самураев" хотя бы раз плакали дольше, чем три часа.

Как подчеркивает Вольке, пока сложно сказать, какие показатели являются нормой для младенцев и какие выходят за ее пределы и нуждаются в коррекции. Сейчас команда Вольке работает над составлением обширного каталога детского плача для того, чтобы дать ответ на этот вопрос.