С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему первой на Марс полетит машина.

В рамках пленарного заседания IV Медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который ежегодно проводит ОНФ, Путину задали вопрос о том, кто первым полетит на Марс, на что президент ответил: "Машина".

"Почему? Потому что все планируют полеты на Марс, но мало кто знает, что в сегодняшних условиях, в сегодняшних космических кораблях живая клетка вряд ли долетит. Просто живая клетка в таком жестком космосе дальнем — она не защищена космическим кораблем. Но, наверное, все меняется и, наверное, такие возможности появятся, но есть проблема пока. Поэтому пока, наверное, исследование все-таки будет проводиться с помощью техники", — пояснил он.