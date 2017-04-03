Васильева рассказала о росте инвестиций в научные исследования

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Рост внутренних затрат на научные исследования в России впервые за пять лет достиг 1,15% от ВВП, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на расширенном заседании коллегии министерства в понедельник.

"Впервые за 5 лет интенсивный рост внутренних затрат на исследования и разработки — до 1,15% от ВВП", — сказала Васильева.

Она отметила, что инвестиции в науку в этом году достигли 915 миллиардов рублей, что на 67 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. Причем основной рост произошел за счет инвестиций из реального сектора экономики.