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РИА Наука
РИА Наука

Космонавты договорились о взаимопомощи на пересменке экипажей

11:3703.04.2017
(обновлено: 11:38 03.04.2017)
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МКС. Архивное фото
© Фото: Twitter/Thomas Pesquet

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 3 апр — РИА Новости. Космонавты миссии МКС 51/52 договорились на Земле о том, как будут помогать друг другу во время пересменки экипажей, сообщил журналистам в понедельник российский космонавт Федор Юрчихин.

Корабли Союз, пристыкованные к МКС. Март 2017
© Flickr/ NASA
Экипаж МКС выйдет в открытый космос
Космонавтам миссии 51/52 предстоит остаться на станции вдвоем после того, как экипаж миссии 50/51 покинет ее, а очередной "Союз МС" с миссией 52/53 еще не прибудет. До этого в подобной ситуации на станции оставалось по три человека.

"Главное, это чувство плеча и чувство взаимопомощи. Мы уже на земле обсуждали эти вещи, как мы будем помогать друг другу в космосе", — сказал Юрчихин на предполетной конференции в Звездном городке.

Он отметил, что к некоторым работам предъявляются медицинские или технические требования, согласно которым, при выполнении работ одним космонавтом, второй обязательно должен находиться рядом.

Космонавт отметил при этом, что на орбитальной станции "непросто бегать", что экипажу придется работать быстрее, чтобы успеть завершить весь объем работ, изначально рассчитанный на троих человек.

"Количество работы от этого не уменьшается. Нам придется чуть-чуть быстрее перемещаться, чтобы успеть сделать все то, то запланировано", — сказал Юрчихин.

Основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-04" в составе российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера отправится к МКС 20 апреля 2017 года. Ожидается, что продолжительность полета составит 136 суток.

Космические новости в фотографиях, март 2017 года
Туманность Ориона
© Фото: NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила самые детальные фотографии туманности Ориона, в которой рождаются крупнейшие звезды Млечного Пути.
Астронавт NASA Шейн Кимбро, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт ЕSА Тома Песке
© Фото: ESA/NASA
Астронавты МКС Кимроу и Песке завершили работы по техническому обслуживанию Международной космической станции в ходе планового выхода в открытый космос. В центе снимка - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
Гершель - кратер на Мимасе, спутнике Сатурна
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
Космический зонд "Кассини" сфотографировал гигантский кратер Гершель, которые составляет почти треть диаметра спутника Сатурна Мимаса. Из-за кратера Мимас на некоторых снимках напоминает боевую космическую станцию "Звезда смерти" из саги "Звездные войны".
Капсулы кораблей Союз, пристыкованные к МКС
© Flickr/ NASA
Капсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к МКС. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
Кратер Ворчестера, где ученые нашли следы великого потопа Марса
© Фото: ESA/DLR/FU Berlin
Зонд "Марс-Экспресс" получил фотографии следов мощнейшего потопа на поверхности Марса, который оставил за собой канал длиной в примерно 3 тысячи километров и шириной в несколько десятков километров.
Спиральная галактика NGC 1448
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" при помощи широкоугольной камеры WFC3 получила детальные фотографии спиральной галактики NGC 1448, которая находится на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли в созвездии Часы.
Космический грузовик Dragon. 19 марта 2017
© Фото: Twitter/Thomas Pesquet
Американский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю.
Астронавт НАСА Пегги Уитсон во время выхода в открытый космос. 29 марта 2017
© NASA
Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу провели работы на внешней поверхности Международной космической станции. Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты.
Остаток сверхновой N103B
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Телескоп "Хаббл" заснял остаток сверхновой звезды N103B. Он расположен в 160 тысячах световых лет от Земли в соседней галактике Большое Магелланово Облако.
В рамках эксперимента Ураган с борта МКС ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии
© Фото: Роскосмос/Сергей Рыжиков
В рамках эксперимента "Ураган" с борта Международной космической станции ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии.
Снимок галактики UGC 12591 сделанный космическим телескопом Хаббл
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики UGC 12591. Она находится на расстоянии в 400 миллионов световых лет от нас в самой западной части сверхскопления Персея-Рыб - цепи скоплений галактик, растянувшейся на сотни миллионов световых лет.
Современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи
© Фото: ESO/L. Calçada
Благодаря наблюдениям за распределением темной материи по ближайшим и далеким от нас уголкам мироздания ученые предположили, что темная материя почти отсутствовала в первых галактиках Вселенной, возникших после Большого Взрыва, или же она вела себя не так, как в их современных "сестрах". На фото изображены современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи.
Турбулентная область к западу от Большого красного пятна на Юпитере, снятая зондом Juno
© NASA/ JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Sergey Dushkin
Космическому зонду Juno удалось сделать сверхчеткий снимок турбулентной области к западу от Большого красного пятна на Южном экваториальном поясе Юпитера.
Звезда Westerlund 1-26, самая большая звезда Млечного Пути
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии звезды Westerlund 1-26, самой большой звезды Млечного Пути, которая находится в созвездии Жертвенника и занимает чуть больше места, чем Солнечная система до орбиты Юпитера.
Минималистическое снежное искусство в России снятое астронавтом ESA Тома Песке
© Фото: Thomas Pesquet
Французский астронавт Тома Песке, находящийся на Международной космической станции, опубликовал фотографию странных изломанных линий, расположенных в степях на территории России. "Минималистское снежное искусство в России". Я не могу объяснить эти линии, растянувшиеся на несколько километров", написал Песке.
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