Космонавты договорились о взаимопомощи на пересменке экипажей

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 3 апр — РИА Новости. Космонавты миссии МКС 51/52 договорились на Земле о том, как будут помогать друг другу во время пересменки экипажей, сообщил журналистам в понедельник российский космонавт Федор Юрчихин.

Космонавтам миссии 51/52 предстоит остаться на станции вдвоем после того, как экипаж миссии 50/51 покинет ее, а очередной "Союз МС" с миссией 52/53 еще не прибудет. До этого в подобной ситуации на станции оставалось по три человека.

"Главное, это чувство плеча и чувство взаимопомощи. Мы уже на земле обсуждали эти вещи, как мы будем помогать друг другу в космосе", — сказал Юрчихин на предполетной конференции в Звездном городке.

Он отметил, что к некоторым работам предъявляются медицинские или технические требования, согласно которым, при выполнении работ одним космонавтом, второй обязательно должен находиться рядом.

Космонавт отметил при этом, что на орбитальной станции "непросто бегать", что экипажу придется работать быстрее, чтобы успеть завершить весь объем работ, изначально рассчитанный на троих человек.

"Количество работы от этого не уменьшается. Нам придется чуть-чуть быстрее перемещаться, чтобы успеть сделать все то, то запланировано", — сказал Юрчихин.

Основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-04" в составе российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера отправится к МКС 20 апреля 2017 года. Ожидается, что продолжительность полета составит 136 суток.