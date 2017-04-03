В Колорадо-Спрингс установили бюст Гагарина

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в американском городе Колорадо-Спрингс накануне начала работы 33-го космического симпозиума, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Второго апреля 2017 года в преддверии начала работы 33 космического симпозиума в Колорадо-Спрингс состоялась торжественная церемония открытия в Благотворительном космическом фонде (Space Foundation) бюста Юрия Гагарина в честь первого космонавта планеты Земля", — говорится в сообщении.

В церемонии открытия памятника приняли участие гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров, заместитель гендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев и другие.

"Я надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, это большое событие не только для профессионалов, но и для молодёжи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи", — заявил в ходе мероприятия Комаров.