SpaceX может посадить ступень Falcon Heavy на демонстрационном запуске

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Компания SpaceX рассматривает возможность попытки сохранения второй ступени ракеты Falcon Heavy в ходе предстоящего в конце лета демонстрационного полета, сообщил в пятницу владелец компании Илон Маск.

"Рассматриваю попытку вернуть верхнюю ступень в ходе демонстрационного полета Falcon Heavy для (достижения) полной многоразовости", — написал Маск в своем Twitter аккаунте.

Накануне компания осуществила успешный запуск ракеты Falcon 9, первая ступень которой уже совершала полет в 2016 году. После отделения первая ступень совершила успешную посадку на Землю. Маск назвал успех доказательством того, что многоразовое использование ракеты-носителя возможно и сравнил это с революцией в космических полетах.

Бизнесмен признается, что "шансы на успех (посадки второй ступени) малы", но считает, "что попытка может стоить того".

SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также осуществляет коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени.

В компании уверены, что многоразовость сделает космические полеты более дешевыми, хотя точной оценки этому нет. Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск заявлял, что повторное использование первой ступени позволит сэкономить около 30% стоимости запуска. Однако в октябре прошлого года президент компании SpaceX Гвин Шотуэлл призналась, что экономия была переоценена и в реальности "скидка" за повторное использование первой ступени на начальном этапе составит около 10%. По ее словам, такая "скидка" является логичным снижением стоимости за счет экономии, возможной при повторном использовании первой ступени. Президент компании не исключила, что в будущем стоимость повторно используемых ракет-носителей может подешеветь.