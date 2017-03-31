МОСКВА. 31 мар — РИА Новости. Роскосмос будет строить ракеты с многоразовыми элементами, сообщил журналистам в пятницу глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"У нас есть определенные наработки. У нас есть двигатели, которые могут работать многократно. Для новой ракеты будут использованы двигатели, которые могут быть использованы многократно. Это двигатель, 191-й двигатель (РД-191 — ред.), двигатели для "Ангары", мы также будем использовать возможности возвращаемых составных частей ракет", — сказал он.

Кроме того, к летным испытаниям сверхлегкой ракеты с возвращаемое первой ступенью планируется приступить в 2031 году, следует из материалов заседания экспертного совета председателя военно-промышленной комиссии по вопросам стратегии развития Роскосмоса до 2030 года.

Глава Роскосмоса поздравил при этом Илона Маска с успешным запуском и возвращением повторно используемой первой ступени ракеты Falcon 9.