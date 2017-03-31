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РИА Наука
РИА Наука

Ученые открыли рыбку, отпугивающую хищников "героином"

16:2031.03.2017
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Тропическая рыбка-собачка Meiacanthus grammistes убивает жертв аналогом героина
© CC BY 3.0/ Haplochromis

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Биологи из Австралии открыли крайне необычный вид тропических рифовых рыбок, которые отпугивают хищников при помощи уникального яда, похожего по своим свойствам на молекулы героина, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Эта рыба впрыскивает в тело других рыб белки, похожие по структуре на опиаты. Они действуют подобно героину или морфию, подавляя боль, а не вызывая ее. Яд замедляет движения рыб и заставляет их терять ориентацию в пространстве, воздействуя на опиоидные рецепторы в их мозге. Это подобно тому, если бы олимпийский пловец принял опиаты в качестве допинга – он утонул бы, а не завоевал бы золото", — рассказывает Брайан Фрай (Bryan Fry) из университета Квинсленда (Австралия).

В последние годы ученые находят все больше интересных аналогов многих лекарств, наркотиков и ядов в организмах целого ряда обитателей суши и морей. К примеру, пять лет назад французские биологи выделили мощнейший анальгетик – мамбалгин – из яда черных мамб, действующий на человека так же сильно, как опиаты, но при этом не вызывающий привыкания. Яд морских улиток-конусов, как недавно узнали американские ученые, содержит в себе быстродействующий инсулин и еще один анальгетик, безопасный для долговременного использования.

Улитка-конус, один из самых опасных моллюсков в море
© Фото: Baldomero Olivera
Ученые из России создают анальгетики на базе яда "моллюска-убийцы"

Фрай и его коллеги открыли еще один любопытный пример "природной фармакологии", изучая состав яда тропической рыбки-собачки Meiacanthus grammistes, живущей в коралловых рифах у берегов Австралии.

Эти рыбки, несмотря на их небольшие размеры, ведут себя  крайне агрессивно в природной среде обитания, чем они и привлекли внимание ученых. Они нападают на хищников любых размеров и пытаются вонзить в них свои длинные клыки, через которые они вводят в тело обидчика или будущего "обеда" быстрый и сильнодействующий яд. Даже если хищник успевает проглотить рыбку, пишут ученые, "он через несколько секунд начинает дрожать, после чего он замирает и из его открытого рта выплывает невредимая рыбка-собачка".

Ученые заинтересовались тем, как этой рыбке удается защищать себя от посягательств врагов и конкурентов, а также добывать пищу. Поймав несколько особей Meiacanthus grammistes, ученые извлекли из их клыков клетки, вырабатывающие яд,  и определили, какие гены были активны в их ДНК.

Ядовитая змея черная мамба
© Flickr/ kelly
Биологи превратили яд черной мамбы в мощный анальгетик

Как оказалось, яд этих рыбок состоял из большого количества белков, один из которых расширяет сосуды и понижает давление, а еще одна молекула – проэнкефалин – при попадании в организм хищника расщепляется на множество фрагментов, похожих на опиаты. Эти молекулы, как показали эксперименты на культурах человеческих клеток, действуют на так называемые мю- и бета-опиоидные рецепторы на поверхности нейронов мозга.

Эти же участки нейронов, как объясняют ученые, взаимодействуют с героином, морфием и другими опиатами, вызывая эйфорию и притупляя чувствительность к боли. По всей видимости, ввод большого количества этих белков расслабляет тело хищника и обездвиживает его, не вызывая при этом боли, как фактически все остальные виды рыбных ядов.

Раковины улиток-убийц, в яде которых ученые нашли обезболивающее
© Фото: My Huynh
Ученые нашли замену морфию в яде морских улиток-"киллеров"

"Это открытие является отличной демонстрацией того, зачем нам нужно защищать природу. Если мы потеряем Большой Барьерный риф, то тогда мы потеряем сотни животных, таких как эти рыбки-собачки и их уникальный яд, который может стать основой для супер-обезболивающих следующего поколения", — заключает Фрай.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Serg.ham
Вот барракуда. Она когда кусает, то рыбки почему-то сразу делятся пополам. Ну и как потом эта собачка барракуду укусит?
18:22
31.03.2017
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