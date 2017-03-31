Ученые открыли рыбку, отпугивающую хищников "героином"

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Биологи из Австралии открыли крайне необычный вид тропических рифовых рыбок, которые отпугивают хищников при помощи уникального яда, похожего по своим свойствам на молекулы героина, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Эта рыба впрыскивает в тело других рыб белки, похожие по структуре на опиаты. Они действуют подобно героину или морфию, подавляя боль, а не вызывая ее. Яд замедляет движения рыб и заставляет их терять ориентацию в пространстве, воздействуя на опиоидные рецепторы в их мозге. Это подобно тому, если бы олимпийский пловец принял опиаты в качестве допинга – он утонул бы, а не завоевал бы золото", — рассказывает Брайан Фрай (Bryan Fry) из университета Квинсленда (Австралия).

В последние годы ученые находят все больше интересных аналогов многих лекарств, наркотиков и ядов в организмах целого ряда обитателей суши и морей. К примеру, пять лет назад французские биологи выделили мощнейший анальгетик – мамбалгин – из яда черных мамб, действующий на человека так же сильно, как опиаты, но при этом не вызывающий привыкания. Яд морских улиток-конусов, как недавно узнали американские ученые, содержит в себе быстродействующий инсулин и еще один анальгетик, безопасный для долговременного использования.

Фрай и его коллеги открыли еще один любопытный пример "природной фармакологии", изучая состав яда тропической рыбки-собачки Meiacanthus grammistes, живущей в коралловых рифах у берегов Австралии.

Эти рыбки, несмотря на их небольшие размеры, ведут себя крайне агрессивно в природной среде обитания, чем они и привлекли внимание ученых. Они нападают на хищников любых размеров и пытаются вонзить в них свои длинные клыки, через которые они вводят в тело обидчика или будущего "обеда" быстрый и сильнодействующий яд. Даже если хищник успевает проглотить рыбку, пишут ученые, "он через несколько секунд начинает дрожать, после чего он замирает и из его открытого рта выплывает невредимая рыбка-собачка".

Ученые заинтересовались тем, как этой рыбке удается защищать себя от посягательств врагов и конкурентов, а также добывать пищу. Поймав несколько особей Meiacanthus grammistes, ученые извлекли из их клыков клетки, вырабатывающие яд, и определили, какие гены были активны в их ДНК.

Как оказалось, яд этих рыбок состоял из большого количества белков, один из которых расширяет сосуды и понижает давление, а еще одна молекула – проэнкефалин – при попадании в организм хищника расщепляется на множество фрагментов, похожих на опиаты. Эти молекулы, как показали эксперименты на культурах человеческих клеток, действуют на так называемые мю- и бета-опиоидные рецепторы на поверхности нейронов мозга.

Эти же участки нейронов, как объясняют ученые, взаимодействуют с героином, морфием и другими опиатами, вызывая эйфорию и притупляя чувствительность к боли. По всей видимости, ввод большого количества этих белков расслабляет тело хищника и обездвиживает его, не вызывая при этом боли, как фактически все остальные виды рыбных ядов.

"Это открытие является отличной демонстрацией того, зачем нам нужно защищать природу. Если мы потеряем Большой Барьерный риф, то тогда мы потеряем сотни животных, таких как эти рыбки-собачки и их уникальный яд, который может стать основой для супер-обезболивающих следующего поколения", — заключает Фрай.