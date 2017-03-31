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РИА Наука
РИА Наука

Эксперты: повторный запуск Falcon 9 поспособствует милитаризации космоса

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Главное за 31 марта 2017 года (10)
13:4531.03.2017
(обновлено: 17:10 31.03.2017)
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Falcon 9. 31 марта 2017 года
© REUTERS

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Успешный повторный запуск и возвращение на Землю первой ступени американской ракеты-носителя Falcon 9 является крупнейшим прорывом США в сфере космических технологий, закладывающим основу для милитаризации космоса, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

В пятницу первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 разработки компании SpaceX совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Falcon 9 вывела в космос коммуникационный спутник SES-10. Это первый повторный запуск первой ступени ракеты.

© Flickr/ SpaceX
Старт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017

Крупнейший прорыв

По мнению президента Академии геополитических проблем доктора военных наук Константина Сивкова, первый успешный повторный запуск первой ступени Falcon 9 свидетельствует о самом серьезном прорыве американской космической отрасли со времен создания многоразового транспортного корабля "Шаттл" (Space Shuttle).

Ракета SpaceX Falcon 9 после старта. 30 марта 2017
© REUTERS/ Gregg Newton
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"Безусловно, это прорыв в сфере космических технологий – это надо признать. Прорыв, аналогичный тому, когда американцы сделали "Шаттл", концептуально новую систему, которая обеспечивает возможность межпланетных полетов и возвращение экипажей назад. Мы можем лишь завидовать", — сказал он.

Эксперт отметил, что Россия также ведет разработки в данном направлении, однако пока речь идет лишь о готовящихся экспериментальных образцах таких ракет.

"Сейчас у нас ведутся такие работы, насколько я знаю, проекты достаточно подробно проработаны и готовятся первые экспериментальные образцы, однако до их испытаний еще далеко. Другие космические державы — европейские страны и Китай — даже близко не приступали к разработке таких ракет", — пояснил Сивков.

Старт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017
© Flickr/ SpaceX
Эксперт: повторный пуск первой ступени Falcon 9 нельзя назвать революцией

Аналогичного мнения придерживается известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, отметивший, что успех SpaceX свидетельствует о том, что США оставили позади своих конкурентов в данном направлении.

"Следует признать успех компании SpaceX, учитывая, что это первый повторный полет ракеты орбитального класса. На данный момент США являются здесь абсолютным лидером", — сказал он.

Коротченко выразил сожаление, что в отличие от американского частного бизнеса, ни один из российских олигархов не проявляет интереса к реализации подобного рода масштабных инновационных космических проектов, поэтому появление частных космических компаний в РФ наподобие SpaceX едва ли возможно.

"Нам нужно развивать собственные технологии подобного класса. Очевидно, что их реализация возможна только в рамках госкорпорации "Роскосмос", так как у частного российского бизнеса на это нет ни стимула, ни реальных финансовых возможностей, а олигархам это неинтересно", — подчеркнул собеседник агентства.

© Flickr/ SpaceX
Старт ракеты Falcon 9 со спутником EchoStar 23 со стартовой площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал. 16 марта 2017

Милитаризация космоса

Сивков выразил обеспокоенность, что с развитием проектов ракет с возвращаемой ступенью США смогут вплотную приблизиться к созданию орбитальных военных баз, а в более далекой перспективе и к освоению других планет с размещением там космического оружия.

Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo/ Ringo H.W. Chiu
Маск назвал повторный запуск Falcon 9 революцией в космической индустрии

"Создание такой ракеты и увеличение масштабов ее производства позволит удешевить доставку грузов в космос, а это значит, что США смогут создать достаточно крупные военные космические базы. Во-вторых, Америка сможет вплотную подойти к освоению других планет и созданию там поселений, причем эти базы в основном будут военными. Мотивироваться это будет защитой от космических угроз", — сказал он.

В свою очередь Коротченко отметил, что в обозримой перспективе SpaceX сможет стать подрядчиком Пентагона по выводу космических аппаратов военного назначения, а также других военных нагрузок.

"Любая такая программа конвертируется: данные технологии могут быть использованы Пентагоном, а SpaceX — выступать подрядчиком по выводу на орбиту военных спутников и других объектов в интересах Минобороны США", — сказал эксперт.

© AP Photo/ SpaceX via AP
Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала в Калифорнии со спутниками, 14 января 2017
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РИА Наука
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
А что там Сколково? Плазменную открывашку изобрели уже?
13:56
31.03.2017
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