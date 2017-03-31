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РИА Наука
РИА Наука

Французские ученые доказали, что лень заразна

13:4531.03.2017
(обновлено: 16:06 31.03.2017)
1693938
Кот под одеялом
© Fotolia/ Konstantin Aksenov

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Французские нейрофизиологи доказали, что некоторые индивидуальные особенности поведения человека, такие как лень, нетерпение или благоразумие, на самом деле "заразны", говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Computational Biology.

В последние годы ученые заметили, что многие обыденные жесты и эмоции, такие как зевание или почесывание, являются "заразными": люди и многие животные гораздо чаще склонны зевать или чесаться, если окружающие делают то же самое. Недавно биологи нашли в мозге мышей особую область, которая отвечает за рождение подобных реакций, что заставило говорить о более глубоких корнях "заразности" эмоций и движений.

Мари Девэн (Marie Devaine) и Жан Донизо (Jean Daunizeau) из Института головного и спинного мозга в Париже (Франция) наблюдали за тем, как пять дюжин добровольцев играли в простую экономическую игру на компьютере, и выяснили, что лень, нетерпение и даже благоразумие тоже могут быть "заразными" формами поведения.

Мужчина зевает. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Уткин
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Ученые нашли центр "заразной зевоты" в мозге млекопитающих

Перед тем как участники эксперимента приступали к испытаниям, ученые предлагали им "ознакомиться" с тем, как до них проявили себя другие добровольцы. На самом деле этих "добровольцев" не существовало, их роль играл искусственный интеллект, стратегии действия которого отличались разной степенью "ленивости", "нетерпеливости" или "благоразумности".

Правила были примитивными: на экран компьютера выводили две фотографии разных товаров, их цену и предполагаемую выгоду от перепродажи. Участник опытов должен был выбрать оптимальный вариант действий и предугадать, что сделал бы предыдущий "игрок" на его месте.

Наблюдая за реальными игроками и их представлениями о поведении несуществующего партнера, ученые пытались понять, влиял ли на поведение испытуемых просмотр действий машины. Как оказалось, действия искусственного разума действительно воздействовали на участников, делая их более или менее ленивыми, благоразумными или нетерпеливыми по сравнению с тем, как они вели себя в одиночестве.

Мужчина просыпается после сна. Архивное фото
© Fotolia/ Yuri Arcurs
"Заразная" зевота оказалась не связана с эмпатией, выяснили ученые

В целом можно сказать, что все эти качества были "заразными" — чем более нетерпеливым, ленивым или благоразумным был искусственный интеллект, тем сильнее эти качества проявлялись и у добровольцев. По мнению нейрофизиологов, это объясняется способностью человека ставить себя на место окружающих, чтобы понять, какие мотивы, цели и принципы ими движут. Что интересно, сами участники опытов не осознавали этого и считали, что их мнение и поведение не менялось после наблюдений за искусственным интеллектом.

Как полагают ученые, некоторые виды расстройств психики и нарушений поведения, такие как аутизм или шизофрения, могут усиливаться или ослабляться подобным образом. Так это или нет, Девэн и Донизо планируют проверить в ходе следующих экспериментов.

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РИА Наука
Комментарии
15 пользователей оставили 16 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vfbmn
Русские люди и без французских ученых знали, что дурной пример заразителен, а безделье - мать всех пороков.
14:57
31.03.2017
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antropov.vi
Ага, вот где корни растут, я то думал, почему я ленивый, а оказывается от жены заразился!)))
14:23
31.03.2017
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