Астрономы из Австралии нашли четыре кандидата на роль "планеты икс"

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Австралийские астрономы и "коллективный разум" интернет-пользователей нашли на окраинах Солнечной системы четыре объекта, один из которых может быть загадочной "планетой икс", сообщает Национальный университет Австралии.

"Нам удалось доказать, что планета размером с Нептун не может присутствовать в 90% точек небосвода в южном полушарии Земли на расстоянии в примерно 350 раз большем, чем от Земли до Солнца. Четыре объекта, которые были найдены нашей командой, будут изучены при помощи телескопа в Сайдинг-Спринг и другими обсерваториями Земли в ближайшее время", — заявил руководитель проекта из Национального университета Австралии в Канберре Брэд Такер (Brad Tucker).

В начале января 2016 года два известных планетолога, Майкл Браун и Константин Батыгин, объявили, что им удалось вычислить положение загадочной "планеты икс" – девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и примерно в 10 раз более тяжелой, чем Земля.

Из-за огромного расстояния до этой планеты – один оборот вокруг Солнца "планета икс", по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет – мы пока не знаем, где она находится и у нас нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.

Известна лишь примерная орбита этого объекта, наклоненная по отношению к плоскости вращения остальных планет на 30 градусов, и сейчас ученые соревнуются в том, кто первым успеет обнаружить ее или доказать, что находки Батыгина и Брауна на самом деле не существует.

Пока поиски "планеты икс" не принесли успехов – Брауну, Батыгину и их "конкурентам" удалось лишь ограничить зону исследования. Несколько других ученых усомнились в существовании этой гипотетически гигантской планеты, отметив, что ее наличие внесло бы нестабильность в поведение уже открытых миров в поясе Койпера.

Как отмечает Такер, его команда в последние два года исповедует принципиально иной подход к поискам "планеты икс" и других далеких объектов Солнечной системы, подключая к их ним астрономов-любителей и просто пользователей сети. Недавно к проекту Такера и его коллег присоединился сайт Zooniverse, посвященный "гражданской астрономии", и открыл специальный раздел, где любой человек сможет включиться в исследование.

С момента запуска проекта его участники, по словам астронома, успели найти и классифицировать свыше четырех миллионов объектов на ночном небе южного полушария Земли, а также успешно локализовать на них две уже известных карликовых планеты – Хирон и Комачину, расположенных за орбитами Сатурна и Марса.

Это, по словам Такера, подтвердило, что глаза добровольцев и снимки с телескопа Сайдинг-Спринг способны найти "планету икс", обладающую на порядок большими размерами и расположенную в сотни раз дальше от Земли, чем Хирон и Комачина – примерно на 600-800 астрономических единиц (средних дистанций между нашей планетой и Солнцем).

Как отмечает астроном, его команда и "коллективный разум" Интернета уже отыскали четыре потенциальных кандидата на роль "планеты икс", за каждым из них в ближайшее время будут вести наблюдения. Параллельно австралийские астрономы и их добровольные помощники будут продолжать анализ снимков южного ночного неба и искать новых кандидатов на роль главной в текущем столетии загадки Солнечной системы.