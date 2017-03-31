СМИ: в России разработали лекарство против устойчивого туберкулеза

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России создали лекарство против устойчивой формы туберкулеза, пишет газета "Известия".
Газета уточняет, что новое средство предназначено для больных, у которых наблюдается множественная лекарственная устойчивость (МЛУ), когда бактерии нельзя побороть стандартными популярными препаратами.
Как пишет газета, препарат прошел испытание на 140 больных легочным туберкулезом с МЛУ. Отмечается, что эффективность лечения составила 80%, лекарство продемонстрировало безопасность и хорошую переносимость. Начата его регистрация в госреестре лекарственных средств.