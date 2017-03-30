Глава НПО "Энергомаш": на ВМЗ надо восстановить культуру производства

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Александр Ковалёв. Перед вступившим в должность новым гендиректором Воронежского механического завода (ВМЗ) Игорем Мочалиным поставлены задачи восстановить авторитет предприятия и утраченную культуру производства ракетных двигателей, а также дать уверенность в будущем его работникам, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

ВМЗ до конца года войдет в состав новой интегрированной структуры под головным управлением НПО "Энергомаш", который объединит все предприятия ракетного двигателестроения России.

"Наиболее серьезный объем претензий, касающихся ФГУП ВМЗ, — это вопросы, связанные с обеспечением качества и надежности двигателей для ракет-носителей "Союз" и "Протон". Первая задача, стоящая перед новым руководителем, — восстановить утраченную культуру производства, обеспечить выполнение требований нормативно-технической документации, которые по тем или иным причинам действуют не в полной мере, а где-то о них и вообще забыли, хотя мы и понимаем, что некоторая часть этой документации была написана в буквальном смысле "кровью", — сказал Арбузов.

По его словам, важно не только восстановить авторитет предприятия, но и дать уверенность в будущем его работникам. "Уверен, что образование, опыт и квалификация Игоря Валерьевича Мочалина помогут ему прекрасно справиться с этой задачей", — заключил Арбузов.

Ранее на ВМЗ были выявлены серьезные проблемы с качеством производства. Причиной отзыва на ВМЗ двигателей 11Д55 (РД-0110) стала авария ракеты "Союз-У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был утрачен корабль "Прогресс МС-04" с грузами для экипажа МКС. Как сообщал "Роскосмос", наиболее вероятная причина аварии, установленная госкомиссией, — вскрытие бака третьей ступени "Союза-У" из-за попадания посторонних частиц при сборке в насос окислителя.

Ранее "Роскосмос" отозвал дефектные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", также производящихся на Воронежском механическом заводе. Согласно заключениям специалистов госкорпорации, при пайке компонентов двигателей на ВМЗ использовался припой, не соответствовавший технической документации.

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