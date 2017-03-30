ВМЗ устранил дефекты на двух двигателях ракет "Союз"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Александр Ковалёв. Воронежский механический завод (ВМЗ) уже устранил выявленные дефекты на двух двигателях для ракет-носителей "Союз", один доработан, еще один будет готов к отгрузке в конце марта, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Что касается "Союзов", то два двигателя уже доработаны и отправлены в Самару (на ЦСКБ "Прогресс"), один доработан и упакован под отгрузку и еще один будет готов к отгрузке в конце марта. Пока Воронежский завод выполняет график, согласованный с партнерами", — констатировал глава НПО "Энергомаш".

Ранее сообщалось, что причиной отзыва на ВМЗ ракетных двигателей 11Д55 (РД-0110) стала авария "Союза-У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был утрачен корабль "Прогресс МС-04" с грузами для экипажа МКС. Как сообщал "Роскосмос", наиболее вероятная причина аварии, установленная госкомиссией, — вскрытие бака третьей ступени "Союза-У" из-за попадания посторонних частиц при сборке в насос окислителя.

Читайте полный текст интервью с Игорем Арбузовым >>