США
30.0330 марта11:45МСК
USD57.02+0.09
EUR61.53-0.28
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

ВМЗ устранил дефекты на двух двигателях ракет "Союз"

10:2030.03.2017
(обновлено: 11:35 30.03.2017)
03710
Запуск РН Союз-У с ТГК Прогресс МС-05. Архивное фото
© Фото: госкорпорация "РОСКОСМОС"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Александр Ковалёв. Воронежский механический завод (ВМЗ) уже устранил выявленные дефекты на двух двигателях для ракет-носителей "Союз", один доработан, еще один будет готов к отгрузке в конце марта, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

Ракета-носитель Протон-М со станцией ЕxoМars-2016. Архивное фото
© AFP 2017/ Kirill Kudryavtsev
Почти у всех двигателей второй и третьей ступеней "Протона" нашли дефекты
"Что касается "Союзов", то два двигателя уже доработаны и отправлены в Самару (на ЦСКБ "Прогресс"), один доработан и упакован под отгрузку и еще один будет готов к отгрузке в конце марта. Пока Воронежский завод выполняет график, согласованный с партнерами", — констатировал глава НПО "Энергомаш".

Ранее сообщалось, что причиной отзыва на ВМЗ ракетных двигателей 11Д55 (РД-0110) стала авария "Союза-У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был утрачен корабль "Прогресс МС-04" с грузами для экипажа МКС. Как сообщал "Роскосмос", наиболее вероятная причина аварии, установленная госкомиссией, — вскрытие бака третьей ступени "Союза-У" из-за попадания посторонних частиц при сборке в насос окислителя.

Читайте полный текст интервью с Игорем Арбузовым >>

Увидеть это воочию дано не каждому. Самые яркие космические снимки года
Фотография Земли с МКС, выполненная с помощью длинной выдержки. 3 октября 2016
© NASA
Фотография Земли с МКС, выполненная с помощью длинной выдержки. Станция облетает Землю за 90 минут, космонавты в среднем могут наблюдать каждые сутки 16 восходов и закатов.
Вид Земли снятый с Международной космической станции
© NASA/ Scott Kelly
"Пятый оборот вокруг Земли выглядит как День сурка", - так прокомментировал свою фотографию американский астронавт Скотт Келли.
Поверхность на Марсе
© NASA/ JPL-Caltech/Univ. of Arizona
На формирование марсианского ландшафта в большей степени влияет работа ветров, а не движение потоков воды.
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
© Фото: Роскосмос/Юрий Маленченко
Перейти в фотобанк
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
© NASA
Полярное сияние, снятое с Международной космической станции.
Африка снятая с Международной космической станции
© NASA/ Scott Kelly
"Скучаю по песку, с нетерпением жду встречи с песчаным пляжем", - прокомментировал фотографию Африки Скотт Келли.
Пока самая четкая фотография Юпитера, полученная зондом Juno
© Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
Вышедший на орбиту Юпитера в начале июля зонд Juno 27 августа достиг ближайшей к поверхности планеты точки - на расстояние 4,2 тысячи километров.
Земля снятая с Международной космической станции
© NASA/ Scott Kelly
"День 321-й. Прекрасная Земля", - написал в своем Твиттере Скотт Келли.
Кольца Сатурна
© NASA
Фотографии центральных колец Сатурна, которые сделал зонд "Кассини", показывают, что их внушительный и "толстый" вид является оптической иллюзией – на самом деле они содержат в три раза меньше материи, чем считали ученые ранее.
Земля снятая с Международной космической станции
© NASA/ Scott Kelly
"Заснеженные горы в синем сумраке почти заставляют меня чувствовать холод". Эту фотографию Скотт Келли сделал, когда МКС пролетала над южным Казахстаном.
Выход в открытый космос российских космонавтов
© Фото: Роскосмос/Сергей Волков
Перейти в фотобанк
Выход в открытый космос российских космонавтов.
Кадр моделирования столкновения двух черных дыр в космосе
© Фото: The SXS
Кадр компьютерного моделирования столкновения двух черных дыр. Согласно общей теории относительности, две "черные дыры", вращаясь друг вокруг друга, теряют энергию из-за излучения гравитационных волн и постепенно, на протяжении миллиардов лет, сближаются. В результате образуется одна "черная звезда" и излучаются гравитационные волны.
Фотография Марса, полученная Хабблом
© Фото: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), J. Bell (ASU), and M. Wolff (Space Science Institute)
Орбитальная обсерватория "Хаббл" в мае получила новые детальные фотографии Марса, сделанные в тот момент, когда Красная планета начала свой месячный цикл сближения с Землей. В частности, на этой фотографии можно увидеть долину Сирт, представляющую собой гигантский щитовой вулкан длиной в несколько сот километров, Аравийскую равнину, где недавно нашли следы гигантских цунами, когда-то бушевавших в океанах Марса, а также гигантский, 1770-километровый, кратер, равнину Эллада, которая возникла в результате падения астероида 3,5 миллиарда лет назад.
Марсианский кратер Скиапарелли
© Фото: ESA/DLR/FU Berlin
Десантный модуль "Скиапарелли" миссии "Экзомарс-2016" потерпел крушение при посадке на Марс, сообщило 21 октября Европейское космическое агентство. Агентство опубликовали снимки, предоставленные NASA, на которых предположительно видны следы от приземления аппарата.
Столпы уничтожения или Столпы Апокалипсиса, найденные астрономами в созвездии Киля
© Фото: ESO/A. McLeod
Астрономы открыли в одной из туманностей в созвездии Киля необычный объект, своеобразный антипод знаменитых "Столпов Творения" в туманности Орла в созвездии Змеи, снимки которых поразили мир своей красотой в 1995 году, сообщила 2 ноября пресс-служба Европейской южной обсерватории.
Вид на Африку снятый с Международной космической станции
© Фото: Роскосмос/Сергей Волков
Фотография Африки, сделанная Сергеем Волковым с борта Международной космической станции.
Кольца Сатурна снятые космическим аппаратом Кассини
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
"Ночь при дневном свете". Снимок Сатурна, сделанный зондом "Кассини" и размещенный НАСА в октябре, показывает, что кольца планеты светятся даже на "ночной" стороне. Исключение составляет та их часть, которая находится в пределах тени Сатурна.
Снимок Каспийского моря
© NASA/ Norman Kuring, NASA’s Ocean Color web
На этом снимке специалисты НАСА рассмотрели странные царапины на дне Каспийского моря в районе архипелага Тюленьи острова. По их мнению, это следы льдин.
Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Олега Скрипочки
© Фото: Роскосмос/Олег Скрипочка
Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Олега Скрипочки. Мост пройдет между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла.
Звездное скопление Westerlund 2
© NASA/ ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), and the Westerlund 2 Science Team
Ученые НАСА получили изображение звездного скопления Westerlund 2, сделанное космическим телескопом "Хаббл". Westerlund 2 - это молодое звездное скопление, расположенное в галактике Млечный Путь. Ученые оценивают его возраст в 1 или 2 миллиона лет.
Двойное затмение солнца на снимке Обсерватории солнечной динамики NASA
© NASA/ SDO
1 сентября Обсерватория солнечной динамики НАСА запечатлела совместное прохождение Луны и Земли по диску Солнца.
Космический грузовой корабль Cygnus прикрепленный к модулю МКС
© NASA
23 октября космический частный грузовик Cygnus ("Лебедь") совершил стыковку с Международной космической станцией. Все процедуры прошли в штатном режиме и лишь с небольшим опозданием от планового времени.
Фотография Тибетского нагорья
© Фото: ESA
Тибетское нагорье, самое большое и высокое на земном шаре. Снимок спутника Европейского космического агентства Sentinel-2a.
Туманность Пузырь снятая телескопом Хаббл
© NASA/ ESA, and the Hubble Heritage Team
Телескоп "Хаббл" сделал новый снимок гигантской туманности NGC 7635, которая находится на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи. Из-за ее формы ее называют туманностью "Пузырь". Эта фотография была смонтирована из трех снимков, сделанных в феврале этого года.
Вид Земли снятый с Международной космической станции
© NASA/ Scott Kelly
"Еще больше неземного". Так прокомментировала свой снимок американский астронавт Скотт Келли.
Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA/ JHUAPL/SwRI
Пылесборники зонда New Horizons передали на Землю данные о собранных ими частичках пыли в окрестностях Плутона, которых оказалось неожиданно мало, что свидетельствует о том, что луны карликовой планеты выступают в качестве своеобразных космических "пылесосов".
Скопление планктона в Баренцевом море,
© Фото: ESA
Скопление планктона в Баренцевом море. Снимок спутника Европейского космического агентства Sentinel-2a.
Ураганы в атмосфере Юпитера
© NASA/ JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Alex Mai
Первые данные с зонда Juno указали на то, что характерная многослойная структура Юпитера существует и на больших глубинах, что делает его похожим на гигантскую разноцветную слоеную луковицу.
Ледяная поверхность спутника Юпитера Европы, снятая автоматическим космическим аппаратом НАСА Галилео
© NASA/ JPL-Caltech/ SETI Institute
Подледный океан на Европе, спутнике Юпитера, оказался похож на своих земных собратьев по химическому составу и физическим свойствам, что увеличивает шансы на существование в нем жизни, свидетельствует снимок космического аппарата НАСА "Галилео".
Одна активных областей на краю Солнца
© Flickr/ NASA's Solar Dynamics Observatory
Обсерватория солнечной динамики НАСА получила снимок толчков плазмы на Солнце.
Щупальца на Энцеладе
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" в апреле передал на Землю новые фотографии Энцелада, спутника Сатурна, на которых можно увидеть своеобразные "щупальца осьминога" – гигантскую Y-образную расселину, протянувшуюся на 504 километра.
Австралия снятая с Международной космической станции
© NASA/ Scott Kelly
"Красная и фиолетовая Terra Australis". Снимок Скотта Келли.
Послание азбукой Морзе на поверхности Марса
© NASA/ JPL/University of Arizona
Среди песков Марса специалисты НАСА увидели несколько дюн, напоминающих надписи на азбуке Морзе, сообщил сайт камеры HiRISE. Открытие удалось сделать с помощью камеры, установленной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.
Фотография Млечного Пути снятая астронавтом ESA Тимом Пиком
© Фото: ESA/Tim Peake
Фото Млечного пути, сделанная британским астронавтом Тимоти Пиком.
/
Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена