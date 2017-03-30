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РИА Наука
РИА Наука

Поставки с ВМЗ отремонтированных двигателей для "Протонов" начнутся в мае

10:1230.03.2017
(обновлено: 11:35 30.03.2017)
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Пуск ракеты-носителя Протон-М. Архивное фото
© Фото: Роскосмос

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Александр Ковалёв. Первые поставки отремонтированных двигателей для ракет-носителей "Протон-М" с Воронежского механического завода (ВМЗ) начнутся уже в мае 2017 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Ранее сообщалось, что дефектные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 в количестве 71 единицы для вторых и третьих ступеней ракет-носителей "Протон" были возвращены обратно на ВМЗ. Согласно заключениям специалистов "Роскосмоса", при пайке компонентов на предприятии использовался припой, не соответствовавший технической документации.

"Ожидаем, что первые поставки двигателей с устраненными дефектами для ракет-носителей "Протон-М" ГКНПЦ имени Хруничева начнутся в мае", — сказал в этой связи глава НПО "Энергомаш".

По мнению Арбузова, марки припоя при сборке двигателей были перепутаны не сознательно.

В цехе сборки ракет-носителей Протон в центре имени М.В. Хруничева. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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"К сожалению, все обнаруженные в двигателях дефекты, связанные с применением не предусмотренного технологией припоя при пайке форсуночных головок газогенераторов, проявились уже после огневых испытаний. По моему мнению, марки припоя были просто перепутаны, и я далек от мысли, что это было вредительство, сознательный злой умысел", — отметил он.

Вместе с тем, по его словам, на предприятии нарушались правила хранения припоя и был недостаточный контроль за передвижением материалов на предприятии в процессе производства.

"И хотя на ВМЗ в свое время была выявлена недостача партии одной из марок припоя, группа товарищей дружно подписала акты списания и не стала вникать, куда девался списанный припой нужной марки. Поразительно, что все это было ясно еще в 2015 году", — констатировал глава "Энергомаша".

По словам Арбузова, уже тогда можно было не допустить появления проблемы на двигателях, изготовленных позже этого срока.

"Однако халатное отношение к своему делу на заводе позволило зайти проблеме очень далеко, и дефектные двигатели продолжали массово выпускать в 2015 и 2016 годах. А закончилась эта история только в январе 2017 года. Поэтому полагаю, что все двигатели, выпущенные для "Протонов" с начала 2015 года, могут иметь значительные проблемы и должны быть перебраны", — заключил Арбузов.

Читайте полный текст интервью с Игорем Арбузовым >>

© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики ракеты-носителя "Протон-М"
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