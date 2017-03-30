Учёные не связывают пробуждение медведей на Камчатке с извержением вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар – РИА Новости. Учёные не связывают пробуждение медведей в Южно-Камчатском заказнике с извержением вулкана Камбальный, находящегося на территории природного резервата, сообщила пресс-служба Кроноцкого заповедника, под управлением которого находится заказник.
"Конец марта — обычное время для начала выхода зверей из спячки. Первыми просыпаются взрослые одиночные особи, затем медведицы с подросшими двух-, трёхлетними медвежатами. В апреле начнётся массовый выход медведей из берлог", — рассказал консультант научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Александр Никаноров.
По его словам, первого медведя, покинувшего берлогу в окрестностях Курильского озера, которое находится вблизи вулкана Камбальный, государственные инспекторы увидели 24 марта. Кроме того, на территории заказника не зарегистрировано подземных толчков, а пепловый шлейф от вулкана уносит в Охотское море.
"Поэтому говорить о том, что извержение вулкана повлияло на выход медведей из спячки, нельзя", — отметил Никаноров.
Отмечается, что в настоящее время в окрестностях кордона "Травяной" государственные инспекторы, патрулирующие территорию Южно-Камчатского федерального заказника, наблюдают за двумя медвежьими семействами и одним взрослым самцом, которые уже вышли из спячки.
Ранее охотоведы рассказали РИА Новости, что медвежьи следы жители региона также видели в центральных районах Камчатки и у подножья Авачинского вулкана.
Под управлением ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" находится три особо охраняемые природные территории: Кроноцкий и Корякский заповедники, Южно-Камчатский федеральный заказник. В границах этих территорий обитает порядка двух тысяч косолапых. Всего же на Камчатке насчитывается 21 тысяча особей бурого медведя.