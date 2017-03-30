Учёные не связывают пробуждение медведей на Камчатке с извержением вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар – РИА Новости. Учёные не связывают пробуждение медведей в Южно-Камчатском заказнике с извержением вулкана Камбальный, находящегося на территории природного резервата, сообщила пресс-служба Кроноцкого заповедника, под управлением которого находится заказник.

Извержение вулкана Камбальный началось 25 марта после нескольких веков молчания. Исполин выбросил мощный столб пепла на высоту пять-шесть километров, шлейф от которого протянулся на несколько тысяч километров. По этому поводу в краевом правительстве состоялось оперативное совещание. Экстренные службы и вулканологи предостерегли туристов от посещения Камбального, в том числе по причине того, что активность вулкана могла пробудить медведей.

"Конец марта — обычное время для начала выхода зверей из спячки. Первыми просыпаются взрослые одиночные особи, затем медведицы с подросшими двух-, трёхлетними медвежатами. В апреле начнётся массовый выход медведей из берлог", — рассказал консультант научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Александр Никаноров.

По его словам, первого медведя, покинувшего берлогу в окрестностях Курильского озера, которое находится вблизи вулкана Камбальный, государственные инспекторы увидели 24 марта. Кроме того, на территории заказника не зарегистрировано подземных толчков, а пепловый шлейф от вулкана уносит в Охотское море.

"Поэтому говорить о том, что извержение вулкана повлияло на выход медведей из спячки, нельзя", — отметил Никаноров.

Отмечается, что в настоящее время в окрестностях кордона "Травяной" государственные инспекторы, патрулирующие территорию Южно-Камчатского федерального заказника, наблюдают за двумя медвежьими семействами и одним взрослым самцом, которые уже вышли из спячки.

По сообщениям специалистов, медведи просыпаются и в Кроноцком заповеднике. Следы зверей были отмечены на побережье Кроноцкого залива. На территории Корякского заповедника медведи пока не встречались.

Ранее охотоведы рассказали РИА Новости, что медвежьи следы жители региона также видели в центральных районах Камчатки и у подножья Авачинского вулкана.

Под управлением ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" находится три особо охраняемые природные территории: Кроноцкий и Корякский заповедники, Южно-Камчатский федеральный заказник. В границах этих территорий обитает порядка двух тысяч косолапых. Всего же на Камчатке насчитывается 21 тысяча особей бурого медведя.