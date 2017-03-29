Подводный буровой робот для Арктики может появиться через пять лет

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Подводный робот для бурения подо льдами Северного Ледовитого океана может появиться через пять лет, заявил главный конструктор Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Евгений Торопов.

"Для реализации такого подводного бурового комплекса целесообразно создание стенда. Это обычная практика в оборонке, чтобы, используя более экономные схемы финансирования, в течение ближайших пяти лет разработать проект, изготовить, испытать на берегу и в море подводный буровой робот", — сказал Торопов на форуме "Арктика — территория диалога".

По его словам, подводный буровой робот является центральным элементом подводного бурового комплекса, который разрабатывается под эгидой Фонда перспективных исследований (ФПИ) в рамках проекта "Айсберг".

Как ранее заявил РИА Новости руководитель проектной группы направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко, российские учёные разрабатывают первую в мире гражданскую атомную подводную лодку, при помощи которой предполагается проводить сейсморазведку подо льдами Арктики.

Фонд перспективных исследований и Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" с участием Минобороны, "Газпрома", "Роснефти", "Росатома" и "Объединённой судостроительной компании" с 2013 года проводят проработку возможности создания техники для подледного освоения месторождений углеводородов в зоне круглогодичного ледового покрова в российской Арктике.