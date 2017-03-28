Ученые выяснили, как кошки на самом деле относятся к людям

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американские ученые из Государственного университета Орегона выяснили, что большинство кошек предпочитают общение с человеком другим видам деятельности, в том числе приему пищи, сообщает издание Behavioural Processes.
Ученые последовательно лишали животных одного из вышеперечисленных стимулов, а затем предлагали кошкам на выбор игрушку, миску с едой, пойти в помещение с приятным запахом или в комнату с людьми. В ходе эксперимента исследователи установили, что первостепенное значение для большинства кошек имеет не пища, которая оказалась на втором месте в рейтинге предпочтений, а взаимодействие с человеком.
"Мы обнаружили, что 50 процентов кошек предпочитают взаимодействие с социальным раздражителем, даже если у них был прямой выбор между контактом с человеком и стимулами из остальных трех категорий", — говорится в публикации.
Исследование опровергает широко распространенный миф о том, что кошки являются эгоистичными и равнодушными по отношению к человеку животными. Ученые считают, что коты испытывают необходимость во взаимодействии с людьми вне зависимости от того, насколько близко и регулярно они контактировали с ними раньше.