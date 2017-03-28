И.о. главы РАН Козлов заявил, что не будет баллотироваться на новых выборах

МОСКВА. 28 мар — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов заявил, что не планирует баллотироваться в президенты академии на выборах, предварительно назначенных на 27 сентября.

"Нет, моя задача простая и ясная ", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли он баллотироваться. По словам академика, ему лишь предстоит организовать проведение выборов нового главы академии.

Изначально выборы главы академии наук были назначены на 22 марта, однако были перенесены после того, как все кандидаты, в том числе действовавший на тот момент глава РАН Владимир Фортов, сняли свои кандидатуры. Кандидаты объяснили это решение необходимостью доработать правила выборов, "сделав их более совершенными".

Тогда же стало известно, что и.о. главы академии наук распоряжением Фортова назначен вице-президент РАН Валерий Козлов. При этом сообщалось, что сам Фортов проходит плановое обследование в Центральной клинической больнице в Москве. К настоящему моменту Фортов уже выписался из больницы и участвует в заседании президиума.